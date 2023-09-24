10 صور تجمع نانسي زيدان وابنتها «دارين».. نعتها برسالة مؤثرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ودعت نانسي زيدان مقلدة النجوم، ابنتها دارين، اليوم الأحد، ونعتها بكلمات مؤثرة، مؤكدة أنها رحلت بعد خضوعها لعملية جراحية.

وفاة دارين ابنة نانسي زيدان

بكلمات تحمل مشاعر حزن وأسى، نعت خبيرة التجميل نانسي زيدان، ابنتها دارين أحمد الذي رحلت عن عالمنا اليوم، ودونت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «إنستجرام»: «إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى ابنتي الغالية دارين أحمد محمد السعيد، وصلاة الجنازة الأحد الموافق 24 سبتمبر في مسجد الحصري والدفنة بعد صلاة الظهر».

حديث نانسي زيدان عن ابنتها

انهالت منشورات التعازي من أصدقاء نانسي زيدان ونجوم الفن، داعين الله لها بالقوة والصبر على فراقها، وتحدثت نانسي خلال لقاء سابق لها، في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي قائلة: «كل الفنانين إللي قلدتهم كانوا مبسوطين جدًا وبيعجبهم شغلي بطريقة كبيرة، والدعم كان من العائلة والبيت، وابنتي دارين، بعمل مزج بين المكياج والتمثيل، لما بختار مشهد بفضل أدرب عليه واتقمص الشخصيات، وأصعب شخصية قلدتها كان الفنان عادل إمام، كنت حابه أوصل للناس صورة مختلفة من الفن حتى في تعبيرات الصوت والوجه».

10 صور تجمع نانسي زيدان وابنتها الراحلة

من هي نانسي زيدان

- تخرجت في كلية الإعلام.

- تهوى الرسم وفن المكياج.

- عملت بجمال المكياج منذ 2011.

- انتشرت فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، تقلد خلالها المشاهير.

- بدأت بتمثيل شخصيات الديزني.

- تفضل تقليد الشخصيات التي تحدث ضجة إعلامية في الأعمال الرمضانية.