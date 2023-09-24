مزقت ملابسه.. امرأة تعتدي على رجل بوحشية- والسبب صادم "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

انتشر مقطع فيديو عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في الهند، لسيدة توجه لجارها ضربات مبرحة وتصرخ في وجهه بطريقة هستيرية.

وأتضح أن السبب وراء ذلك الشجار هو إزالة الرجل ويدعى نافين ميشرا، لصور كلبا تملكه السيدة الهندية وعلقتها للعثور عليه بعد فقده، فأصاب فعله السيدة بالجنون وأخذت تصرخ بوجهه وتمزق قميصه وتشد شعره.

وظهرت السيدة الهندية وتدعى آشي سينغ، في مقطع الفيديو تصرخ وتقول: "هل جمعيات أصحاب الشقق أكثر سلطة من المحكمة العليا؟".

وأثار الفيديو حالة من الغضب بين المستخدمين، موجهين اللوم على الرجل لتصرفه وبإمساكه يد المرأة ودفعها.

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