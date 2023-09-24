5 أشياء صباحية ترفع من مستوى الكوليسترول بالدم.. وأعراض تكشف الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يمكن أن تؤثر عاداتنا الغذائية بشكل يومي على مستويات الكوليسترول لدينا، هناك بعض الأشياء التي نتناولها على الإفطار كل صباح يمكن أن تساهم في ارتفاع الكوليسترول.

عادة ما يكون للكولسترول دلالة سلبية، ولكن ليس كل الكولسترول سيئا، هناك نوعان من الكولسترول: البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).

يُعرف كوليسترول HDL الكوليسترول "الجيد"، ويساعد على إزالة الكولسترول الخطير من الدم حتى يتمكن الجسم من التخلص منه.

يسمى LDL الكوليسترول "الضار"، وعندما يوجَد الكثير منه في الدم، فإنه يتسبب في تراكم الترسبات على جدران الشرايين في القلب والدماغ.

الأعراض

- الدوار.

- ألم في الساق.

- الغثيان.

- وجود ألم في الصدر.

- ضيق في التنفس

فيما يلي 5 أشياء صباحية يجب الابتعاد عنها إذا كنت تريد أن تحافظ على نسبة الكوليسترول لديك وفقًا لما جاء في موقع "هيلث لاين" المعني بالصحة:

1- الابتعاد عن المخبوزات:

المخبوزات تحتوي عالية نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم، ومن ثم زيادة معدل الكوليسترول الضار.

2- البيض:

البيض يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة، ومن ثم يرفع من نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، على الرغم من احتوائه على البروتينات المفيدة للجسم إلا أن تناوله في الصباح بكميات كبيرة يحدث زيادة بالكوليسترول الضار وينصح بتناول من 4 لـ6 بيضات أسبوعيا.

3- الحليب والأجبان كاملة الدسم:

تساهم الأطعمة الغنية الألبان وخصوصًا كاملة الدسم على ارتفاع نسبة الكوليسترول بالجسم، لما تحتوي عليه من دهون مشبعة، لذا ينصح بتناول الحليب قليل الدسم في الصباح.

4- اللحوم السريعة

ينصح بتجنب مشتقات اللحوم الجاهزة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة مثل السجق وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على هذا النوع من الدهون، لأنها تزيد الكوليسترول الضار.

5- العصائر المعلبة

تحتوي العصائر المعلبة على نسبة عالية من السكر المضاف، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، ولكن يمكن استبدال ذلك بالفاكهة الطازجة والعصير الفريش.

نصائح لتناول وجبة إفطار صحية:

1- تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

2- تناول الحليب قليل الدسم.

3- تناول الحبوب الكاملة مع البيض المسلوق.

4- قم بتحميص الخبز عوضا عن قليه.

5- كما هو الحال مع البيض قم بسلقه.

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