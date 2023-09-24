مفاجأة.. خبير أبراج يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والإفريقية مساء اليوم، الأحد، إلى ستاد القاهرة الدولي، والذي يستضيف مباراة الأهلي المصري، وسان جورج الإثيوبي.

وتنطلق مباراة الأهلي وسام جورج الإثيوبي، في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

وتشهد هذه المباراة حضور 30 ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

ويحتاج الفريق الأحمر لتحقيق الفوز بعدد وفير من الأهداف خلال هذه المباراة من أجل تسهيل المهمة في مباراة العودة، والعبور إلى الدور التالي.

وتُنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والمتاحة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، وتُذاع عبر قناة “OnTime Sports HD 1”، مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وفي هذا الإطار نستعرض توقعات الأبراج في مواجهة الأهلي وسان جورج الإثيوبي، حسبما يرى خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح لـ"الخليج 365".

وتوقع "صبحي" تخبط وتشتت بعض اللاعبين في صفوف الأهلي، عكس المتوقع، مضيفا أن الفريق سيستعيد طاقته وسيطرته علي المبارة.

وواصل توقعاته قائلا: "أما على الجانب الآخر سيلعب فريق سان جورج بأريحية كبيرة ولعب تعاوني دون أي ضغوط عليهم".

وفي النهاية توقع "صبحي" فوز النادي الأهلي بفارق عدد أهداف كبير على حساب سان جورج الإثيوبي.

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