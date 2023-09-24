طبيب يحذر من 6 علامات لـ سرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

البروستاتا هي غدة بحجم حبة الجوز تقع أسفل المثانة وتنتج السائل الذي يمتزج بالحيوانات المنوية لتكوين السائل المنوي.

ويحدث سرطان البروستاتا عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية في الغدة بالانقسام والنمو بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، ويمكن أن تنمو أيضًا في الأنسجة أو الأعضاء المحيطة، وقد تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

مثل أي سرطان، كلما اكتشفت علامات سرطان البروستاتا مبكرًا ، كلما تمكنت من الحصول على العلاج المناسب بشكل أسرع.

في المراحل المبكرة من سرطان البروستاتا، غالبًا لا يسبب أعراضًا - تحدث هذه عادةً عندما ينمو السرطان بشكل أكبر ويضغط على مجرى البول، مما يسبب مشاكل في التبول.

تحدث آلان دوهرتي، استشاري المسالك البولية في مستشفى سباير باركواي في برمنجهام بانجلترا، عن ستة علامات تحذيرية لسرطان البروستاتا يجب البحث عنها.

وأوضح: “العلامات المبكرة الرئيسية لسرطان البروستاتا تدور جميعها حول التبول، قد تجد صعوبة في التبول، وتحتاج إلى التبول أكثر (في كثير من الأحيان أثناء الليل)، ويكون تدفق البول ضعيفًا وتشعر كما لو أن المثانة ليست فارغة تمامًا حتى بعد التبول.

"إن الإحساس المؤلم أو الحارق أثناء التبول أو القذف، وكذلك الدم في السائل المنوي والبول، يمكن أن يشير أيضًا إلى إصابة الشخص بسرطان البروستاتا"، كما يضيف.

ومع ذلك، إذا انتشر السرطان عبر الجسم فإنه يمكن أن يسبب المزيد من الأعراض.

وقال آلان: “عندما ينتشر سرطان البروستاتا، فإنه غالبا ما يؤثر على العظام القريبة، مما يمكن أن يسبب الألم والألم في هذه العظام، من المهم أن نلاحظ أن علامات سرطان البروستاتا تشترك فيها أيضًا العديد من حالات البروستاتا الأخرى الأقل خطورة.

على سبيل المثال، يمكن أن يسبب تضخم البروستاتا الحميد، الشائع لدى كبار السن من الرجال، أعراضًا مماثلة.

إذا شعرت بأي علامات للإصابة بسرطان البروستاتا، فيجب عليك التحدث إلى طبيب في أقرب وقت ممكن.

ونصح آلان: "ومع ذلك، إذا كنت تعاني من أعراض مثيرة للقلق في البروستاتا، فيجب عليك مراجعة طبيب في أقرب وقت ممكن لإجراء فحص جسدي للبروستاتا، واختبار مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، واختبار البول".

ما الذي يسبب سرطان البروستاتا؟

السبب الدقيق لسرطان البروستاتا غير معروف.

وقال آلان: "ومع ذلك، فإن بعض عوامل الخطر تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا، بما في ذلك أن يتجاوز عمرك 50 عامًا، وأن تكون من أصل أفريقي كاريبي أو أفريقي، وأن يكون لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستاتا، وزيادة الوزن أو السمنة، تشير بعض الدراسات أيضًا إلى أن اتباع نظام غذائي عالي الكالسيوم يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ولكن هناك أيضًا دراسات لم تجد أي صلة".

"بمجرد الإصابة بسرطان البروستاتا، لا يوجد دليل على أن استبعاد الأطعمة الغنية بالكالسيوم يبطئ نمو السرطان أو يقلل من فرص عودة السرطان"، كما يكشف.

كيف يمكنك التحقق من سرطان البروستاتا؟

إذا كانت هناك علامات تشير إلى إصابتك به، فسيقوم الطبيب بإجراء عدة اختبارات للتحقق من سرطان البروستاتا.

"سيطلب طبيبك عينة بول لاستبعاد العدوى وعينة دم للتحقق من مستويات بروتين يسمى مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، والذي غالبًا ما يرتفع بسبب سرطان البروستاتا، كما سيقوم بإجراء فحص بدني يسمى فحص البروستاتا.

ومع ذلك، فإن الخزعة هي الطريقة الوحيدة للتأكد تمامًا مما إذا كان شخص ما مصابًا بسرطان البروستاتا أم لا.

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