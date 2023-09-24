بعد تخلص فتاة من الصلع.. 5 أنواع زيوت طبيعية تعالج مشاكل الشعر تعرفي عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

انتشر مقطع فيديو قصير، لفتاة تعالج شعرها وفروة رأسها بعد إصابتها بالصلع، مستخدمة زيت إكليل الجبل، وذلك بحسب ما نشرته مجلة نيوزويك الأميركية، ما جعل الكثير من الفتيات تبحثن عن أنواع الزيوت الطبيعية التي تستخدم لعلاج الشعر وفوائدها وطريقة استخدامها.

ويساعد زيت إكليل الجبل على حل مشاكل تساقط الشعر، خاصة الثعلبة الأندروجينية والتي يطلق عليها الصلع الذكوري، وهذا لا يعني أنها تؤثر على الذكور بل لها تأثير على الإناث أيضًا.

ويعمل زيت إكليل الجبل في علاج الصلع الوراثي، عن طريق منع منتج ثانوي من هرمون التستوستيرون من مهاجمة بصيلات الشعر، بحسب موقع healthline.

زيت إكليل الجبل

أجريت تجربة على زيت إكليل الجبل، ووضع مجموعة من الرجال المصابون بالثعلبة الأندروجينية، زيت إكليل الجبل على فروة الرأس، مرتين يوميًا لمدة ستة أشهر، وجاءت النتيجة بزيادة سماكة الشعر، وشعروا بحكة أقل في فروة الرأس.

زيت جوز الهند لعلاج الشعر

زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية، التي تستخدم في علاج مشاكا الشعر، فهو منتج طبيعي غني بحمض اللوريك، الذي يمتلك قدرة على اختراق جذع الشعرة، والعمل على إصلاح التالف منها، بالإضافة إلى أنه يساعد على تقليل فقدان البروتين من الشعر، وهي مشكلة تتعرض لها الكثير من الفتيات، بسبب الصبغات والمواد الكيميائية التي توضع على الشعر، وتتسبب في إتلاف البصيلات.

زيت الزيتون لتقوية الشعر

زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية، التي تستخدم في تقوية الشعر، إذ يدخل في ألياف الشعر، ويعمل كمرطب طبيعي لعلاج الجفاف، نتيجة تغير الطقس خاصة في فصل الشتاء، بالإضافة إلى أنه يحافظ على تجعيدات الشعر ناعمة.

زيت الجوجوبا للنعومة واللمعان

زيت الجوجوبا من أهم الزيوت، التي تستخدم في علاج مشاكل الشعر، إذ تحتوي بذور نبات الجوجوبا، على نسبة عالية من الشمع السائل والأحماض الدهنية، ومن هنا يحدث ترطيب لبصيلات الشعر، لذا يدخل في التركيبات الطبية لتحضير الشامبو والبلسم.

زيت الأفوكادو لمنع تكسر الشعر

يحتوي زيت الأفوكادو على نسبة عالية من فيتامين E، الذي يعمل على حل مشاكل الشعر ويعزز نموه، لذا فهو يعمل على حل تكسر الشعر وإصلاح التالف منه.