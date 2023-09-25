أسباب غير شهيرة لرائحة الفم الكريهة طوال اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يعاني الكثيرون من رائحة الفم الكريهة خاصة في الصباح، ومنهم من يعانون منها طوال يومهم، محاولين إخفائها بشتى الطريق ولكن محاولتهم تنتهي بالفشل، فما أسباب تلك الرائحة؟

وإليكم أبرز الأسباب التي تجعل رائحة الفم كريهة لوقت طويل، وفقا لما جاء بموقع "doctor.ndtv".

البكتيريا الموجودة في اللسان

يمكن أن تتجمع البكتيريا والخلايا الميتة على سطح اللسان داخل الفم، مما يتسبب في ظهور الرائحة الكريهة وبقائها لأطول وقت ممكن، خاصة عند إهمال تنظيف الفم واللسان بشكل دوري.

جفاف الفم

يحدث جفاف الفم أحيانا عند الإصابة بنزلات البرد أو التنفس من الفم، أو بسبب تناول بعض الأدوية التي تقلل إنتاج اللعاب، ويؤدي ذلك إلى حدوث رائحة الفم الكريهة وظهورها خارج الفم عند التحدث أو التنفس.

التوتر والحالة النفسية

بعض الأشخاص يسبب التوتر لها حالة من الجفاف في الفم، وذلك يساعد البكتيريا على النمو بشكل كبير مما يؤدي للرائحة الكريهة.

مشاكل الأسنان

تعد أمراض اللثة والتهابها وأيضا التسوس من أهم مسببات رائحة الفم الكريهة، فتلك الظروف تهيأ بيئة مناسبة لنمو البكتيريا داخل الفم.

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