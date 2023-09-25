الامارات | باكستان تحقق.. حقنة تتسبب في إصابة 13 مريضاً بالعمى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت السلطات الباكستانية تحقيقاً بشأن انتشار الأدوية الملوثة والمزيفة، عقب تسبّب حقنة مصنعة محلياً - على ما يبدو - في إصابة 13 مريضاً بالعمى.

وأصيب بالعمى ما لا يقل عن 13 مريضاً بالسكري، بعدما أخذوا حقنة مصنعة محلياً لعلاج تلف الشبكية في إقليم وسط البنجاب.

وقال وزير الصحة في البنجاب جافيد أكرم، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أمس: «تحقق لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء في الأمر، كما حظر بيع الحقنة في الإقليم».

وأضاف أنه «من المبكر القول ما إذا كان شخص ما سيفقد نظره» نتيجة لهذه الحقنة.

ووفقاً لقناة «جيو» الباكستانية، فإن ما لا يقل عن 40 شخصاً في لاهور وكاسور أخذوا هذه الحقنة في العيادات الخاصة. وخضع بعض المرضى للجراحة واستعادوا نظرهم.