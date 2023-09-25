الامارات | إسباني يخسر حياته في مهرجان ركض أمام الثيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت السلطات الإسبانية إن رجلاً توفي متأثراً بإصابات ألحقها به ثور أثناء مهرجان للركض أمام الثيران في شرق البلاد. وأصاب الثور الرجل الإسباني الذي لم ينشر اسمه، في جانبه أثناء المهرجان المقام في بلدة بوبلا دي فارنالس في منطقة بلنسية، أول من أمس.

وأشار المسؤولون إلى أن الرجل نقل إلى المستشفى، لكنه توفي في وقت لاحق. وأضافوا أن الثور ذاته أصاب رجلاً آخر في ساقه، لكنه في حالة مستقرة في المستشفى.

وتطلق الثيران في الشوارع ويركض المشاركون في المهرجان أمامها في تقليد تتبعه أكثر من 1820 بلدية إسبانية كل عام، وفقاً لاستطلاع حديث أجرته جمعيتان للدفاع عن حقوق الحيوان. وتحظى مثل هذه الأحداث بشعبية، لكن الكثير من النشطاء يقولون إنها خطرة وجنونية. واحتدم الجدل بشأن إقامتها خلال السنوات القليلة الماضية.