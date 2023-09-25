الامارات | حسين الجسمي وداليا مبارك يمتعان الجمهور بـ «البنط العريض»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة السعودية داليا مبارك، حفلاً استضافه فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال الليلة قبل الماضية.

وأمتع الفنانان الحضور بمجموعة من أروع أغانيهما وسط أجواء احتفالية. وانطلقت الأمسية الغنائية مع داليا مبارك التي أمتعت الجمهور بمجموعة من أحدث أغانيها، من ضمنها «يا ليل يا عين» و«حالة نفسية».

وتواصلت الأجواء الاحتفالية في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بصعود النجم حسين الجسمي منصة المسرح ليمتع الجمهور بوصلة غنائية استمرت لأكثر من ساعة ونصف قدم فيها مجموعة من أجمل أنغامه، بما في ذلك بـ«البنط العريض» و«حتة من قلبي».

وشهد الحفل إقبالاً كبيراً من جمهور الفنانَين الواسع في المنطقة، وتعالت أصوات الحضور في قاعة الحفل حيث رددوا مع حسين الجسمي وداليا مبارك كلمات أغانيهما.