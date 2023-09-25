الارشيف / لايف ستايل

الامارات | أحمد بن محمد ينعى هاني نقشبندي

0 نشر
دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد ينعى هاني نقشبندي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الروائي والإعلامي السعودي هاني نقشبندي الذي وافته المنية أمس، داعياً المولى عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته.

وقال سموه في تغريدة على «إكس» أمس: «فقد الإعلام العربي اليوم الإعلامي والروائي السعودي الأخ هاني نقشبندي بعد رحلة طويلة من العطاء في المجالين الصحافي والأدبي.. نسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. وعزاؤنا الخالص لأسرته ولأصدقائه وللوسط الإعلامي العربي».

وكان المغفور له عمل في صحف وترأس تحرير مجلات «سيدتي» و«المجلة»، اللتين صدرتا باللغة العربية في لندن، كما قدم البرنامج التلفزيوني «حوار مع هاني» لقناة تلفزيون دبي، وكان مقدماً لبرنامج «هنواتي» في قناة المشهد. وشارك في تقديم برنامج «استوديو العرب» على قناة ومنصة المشهد، حيث حاور العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية.

أحمد بن محمد:

• «الإعلام العربي فقد الأخ هاني نقشبندي بعد رحلة طويلة من العطاء في المجالين الصحافي والأدبي».
 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا