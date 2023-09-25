الامارات | أعراض الاكتئاب الرئيسة.. حان وقت مقاومتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «هيلبراكسيسنت» الألمانية، بأن الاكتئاب يعد أكثر من مجرد اعتلال للحالة المزاجية، وإنما هو مرض نفسي يحتاج إلى العلاج.

وأشارت إلى أن الاكتئاب له أعراض رئيسة تتمثل في تغير نمط النوم، وتناول مزيد من الطعام بشكل مفاجئ أو الإقلال منه بشدة، فضلاً عن شعور بالحزن الشديد والعزلة الاجتماعية والانهزامية وفقدان الإحساس بقيمة الذات، وفقدان الأمل والاهتمامات.

وللاكتئاب أيضاً أعراض أخرى ثانوية تتمثل في ضعف التركيز والتعب المستمر وفقدان الشهية، وآلام غير واضحة السبب في الرأس والبطن والخوف والقلق وسرعة الاستثارة.

أما عن العلاج، ففي البداية لابد من اتخاذ بعض الإجراءات لمنع تطور الحالة المرضية، بمقاومة هذه الأعراض قدر الإمكان، واتباع استراتيجيات للتصدي للاكتئاب بصورة أفضل.

وتضم هذه الإجراءات إعادة العلاقات الاجتماعية، إذ يلعب الأهل والأصدقاء هنا دوراً كبيراً في المساعدة على مواجهة الاكتئاب، والعودة إلى نمط النوم الصحي بتقليل تناول الكافيين قبل النوم، والبعد عن الشاشات قدر الإمكان، واتباع نظام غذائي صحي.

وإذا توقف المرء عن تناول الطعام عند الإصابة بالاكتئاب، فيمكنه الاعتماد في هذه الفترة على الحساء والوجبات التي يستمتع بها، مع الالتزام بخط الوجبات المعتادة.

وبالنسبة للأشخاص الذين يتناولون الطعام بشكل مفرط، فإنه يمكنهم تناول الطعام الصحي الغني بالألياف كالخضراوات وبعض الفواكه.

كما أوصت المجلة الألمانية بممارسة الرياضات الخفيفة، لاسيما تلك التي تجلب معها متعة أثناء ممارستها، والمشاركة في النشاطات الإبداعية كالرسم والكتابة، وكذلك النشاطات الاجتماعية التي تُعلي الإحساس بالذات وبالالتزام المجتمعي، وتزيد من الدوافع لدى الإنسان.

• الخبراء ينصحون بممارسة الرياضات الخفيفة التي تجلب معها متعة، والمشاركة في النشاطات الإبداعية كالرسم والكتابة.