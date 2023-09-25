الامارات | إعلام دبي.. من الانطلاقة المحلية إلى الريادة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام دبي.. من الانطلاقة المحلية إلى الريادة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد قطاع الإعلام تطوراً لافتاً في دبي التي تمكنت من الوصول خلال فترة وجيزة إلى مكانة مرموقة، بوصفها مركزاً رئيساً للعمل الإعلامي في المنطقة، ما أهلها لأن يتم اختيارها من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب عاصمة للإعلام العربي على مدار عامي 2020 و2021، تقديراً لما قدمته من إنجازات أسهمت من خلالها في خدمة الإعلام العربي عبر العديد من المبادرات التي تركت بصمة واضحة على صفحة إعلام المنطقة، ومن أهمها «منتدى الإعلام العربي» الذي تستضيف دبي هذا العام دورته الـ21، و«جائزة الصحافة العربية» التي تحولت إلى جائزة عامة للإعلام العربي بكل أفرعه الصحافية والمرئية وكذلك الرقمية.

ولم تكن الريادة الإعلامية لدبي لتتحقق في فترة قياسية، لولا رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي كانت وراء تلك المبادرات والمشاريع التي أثبتت دبي من خلالها جدارتها بصفتها محوراً للعمل الإعلامي في المنطقة العربية.

ولاشك أن المكانة المتقدمة لدبي في مضمار العمل الإعلامي هي ثمرة عمل تواصل على مدار سنوات، بدأت ضمن أطر بسيطة واكبت البدايات الأولى لبزوغ نجم دبي مركزاً اقتصادياً رئيساً في المنطقة وأحد أهم مراكز المال والأعمال على مستوى العالم، والتي تسعى اليوم لتكون متصدرة لقوائم التنافسية العالمية في كل المجالات، بما في ذلك مجال استكشاف الفضاء. وفي ما يلي نستعرض أهم المحطات التي مر بها ركب التطور الإعلامي في دبي خلال فترة تناهز نصف قرن من الزمان.

إذاعة دبي

تأسست إذاعة دبي عام 1971 وكانت معنية بالبرامج الإخبارية، وبرامج البث المباشر، إلى جانب البرامج الثقافية والشعرية الهادفة. وفي عام 2011 بدأ بث الإذاعة الجديدة «دبي إف إم»، التي أطلقتها مؤسسة دبي للإعلام بإشراف مجموعة من أمهر الكوادر الإماراتية والعربية.

صحيفة البيان

في 10 من شهر مايو عام 1980 أطلقت دبي أول صحيفة يومية حملت اسم «البيان» والتي تحولت إلى مدرسة صحافية استقطبت ألمع الأسماء العربية في عالم الصحافة المكتوبة، وأشرفت على تخريج كوكبة من الصحافيين الإماراتيين، وهي اليوم تواصل تأدية رسالتها مؤكدةً مكانة دبي محطةً رائدة في صناعة الإعلام، وقد انضمت إلى مؤسسة دبي للإعلام عام 2003 إلى جانب قنوات المؤسسة التلفزيونية والإذاعية.

صحيفة الإمارات اليوم

تعد أول صحيفة من نوع «تابلويد» في المنطقة حيث صدر العدد الأول من الصحيفة في 19 سبتمبر 2005 وهي تركز على الشأن المحلي والقضايا التي تهم وتشد القراء من خلال القصص الصحافية الشيقة بالإضافة إلى تغطية معظم الفعاليات والأخبار في الإمارات والعالم، وانضمت في عام 2009 إلى مؤسسة دبي للإعلام.

نادي دبي للصحافة

يعد نادي دبي للصحافة الذي تأسس في العام 1999 أحد أنشط نوادي الصحافة في العالم، باعتباره منصة حيوية للصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي بصفة عامة. ومنذ انطلاقه، أخذ النادي على عاتقه مسؤولية تطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الطموحة لمستقبل الإعلام الإماراتي والعربي على وجه العموم.

جائزة الصحافة العربية

تأسست جائزة الصحافة العربية في العام 1999 بهدف تعزيز الدور الإيجابي الذي تلعبه الصحافة في خدمة قضايا المجتمع، وتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع من خلال تكريم المتميزين منهم، وتقدير إسهامهم في استعراض ومناقشة أهم الموضوعات الأكثر تماساً مع حياة الناس والأعمق تأثيراً في واقعهم ومستقبلهم. ويتولى نادي دبي للصحافة تنظيم الجائزة بصفته ممثل أمانتها العامة منذ انطلاقها وحتى الآن.

جائزة الإعلام العربي

في نوفمبر 2021، وعملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمتابعة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تحولت جائزة الصحافة العربية إلى «جائزة الإعلام العربي»، لتصبح أكثر شمولية بإضافة قطاعين جديدين إلى جانب قطاع الصحافة العربية، وهما قطاع الإعلام المرئي وقطاع الإعلام الرقمي علاوة على جائزة شخصية العام الإعلامية.

منتدى الإعلام الإماراتي

أطلق نادي دبي للصحافة «منتدى الإعلام الإماراتي» في عام 2013 بوصفه منصة حوارية جديدة تبتعد عن القوالب التقليدية للنقاش بتبني رؤية جديدة تتيح المجال أمام مشاركة أرحب تجمع جيل الشباب بطموحه وتطلعاته الوثّابة نحو المستقبل.

قمة رواد التواصل الاجتماعي

القمة أطلقها النادي في مارس 2015، وكانت الحدث الأول من نوعه والأكبر على مستوى العالم للمؤثرين على قنوات التواصل الاجتماعي. وفّرت القمة منصات عدة لاستعراض أبرز التجارب والمشاريع والأفكار والمواهب في مجال التواصل الاجتماعي، واستكشاف أفضل سبل الاستفادة منها بما يعود بالخير على شعوب المنطقة العربية.

مدينة دبي للإعلام

تعد الحلم الذي أصبح حقيقة مع بداية الألفية الجديدة حيث انطلقت مدينة دبي للإعلام في عام 2000 لتكون المشروع الواعد في صناعة الإعلام على مستوى العالم حيث تضم المدينة الحرة 4000 شركة إعلامية متخصصة وأصبحت مركزاً لكبرى وسائل الإعلام التي اختارت دبي لتكون مقراً لمكاتبها الخارجية لتكلل الجهود بالنجاح عام 2020 باختيار دبي عاصمة الإعلام العربي من قِبَل مجلس وزراء الإعلام العرب حيث لعبت مدينة دبي للإعلام دوراً محورياً في دعم مسيرة الإعلام العربي وتوفير البيئة المثالية لنجاحه.

مؤسسة دبي للإعلام

شهد عام 2003 ظهور كيان إعلاميّ رائد بإنشاء «مؤسسة دبي للإعلام» حيث تضم قنوات متخصصة عدة موجهة إلى المشاهد المحلي والعربي بالإضافة إلى إذاعاتٍ متخصصة تبث أثيرها على مدار الساعة وأول صحيفة صَدرَت في دبي «جريدة البيان» إذ لعبت المؤسسة دوراً محورياً في نقل صورة دبي إلى العالم من خلال التغطيات والبرامج التي تعزز من مكانة الإمارة عربياً وعالمياً.

مجلس دبي للإعلام

تم تأسيس مجلس دبي للإعلام بموجب قانون رقم (5) لسنة 2022 برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، ويضم المجلس تحت مظلته «مؤسسة دبي للإعلام» و«المكتب الإعلامي لحكومة دبي» بهدف توحيد الرؤية الإعلامية للإمارة وتطوير استراتيجيتها باعتبارها مركزاً إعلامياً ريادياً على المستويين الإقليمي والعالمي.

المنتدى الإعلامي للشباب

تنطلق في 25 سبتمبر الجاري أولى دورات المنتدى الإعلامي للشباب، وذلك بالتزامن مع أعمال الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي.

ويؤكد المنتدى الجديد الدور الريادي لدبي في التصدي لأهم التحديات ومواكبة متطلبات التطوير الإعلامي في المرحلة الراهنة، وبما يسهم في صنع مستقبل إعلامي أفضل على يد شباب موهوب ومبدع.

• «الإمارات اليوم» أول صحيفة «تابلويد» في المنطقة، حيث صدر العدد الأول من الصحيفة في 19 سبتمبر 2005.

• «دبي للصحافة» منصة حيوية للعاملين في المجال الإعلامي، وأحد أنشط نوادي الصحافة في العالم.

منتدى الإعلام العربي.. مكانة متميزة

انطلق منتدى الإعلام العربي في عام 2001، وهو أحد أبرز مشاريع نادي دبي للصحافة، ويعد من أهم المبادرات التي شهدها قطاع الإعلام في المنطقة العربية قاطبة، مع نجاحه في تبوُّؤ مكانة متميزة بوصفه أبرز وأشمل ساحة للحوار المهنيّ المتوازن حول الموضوعات والقضايا المعنيّة بواقع ومستقبل الإعلام في عالمنا العربي، مع استقطابه لنخب الخبراء وقيادات العمل الإعلامي والمعنيين به من مختلف أنحاء المنطقة العربية والعالم.

تلفزيون دبي نواة دبي للإعلام

في التاسع من سبتمبر عام 1969 وبمتابعة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، بدأ بث تلفزيون دبي باللونين الأبيض والأسود حتى عام 1974 الذي شهد البث بالألوان تزامناً مع احتفالات الدولة بذكرى الاتحاد الثالثة ليكوِّن النواة الرئيسة في إنشاء مؤسسة دبي للإعلام في عام 2003.