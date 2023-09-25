الامارات | لتحسين صحة القلب ومحاربة التوتر.. عليك بتدريبات التنفس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت المحاضرة في الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية، الأخصائية والخبيرة الألمانية سابين كيند، أن عملية التنفس تعد أكثر من مجرد استنشاق للأكسجين، نظراً لأنه إذا تمت بوعي فإنها تعمل على تحسين الحالة الصحية.

وأشارت إلى أن عملية التنفس تتم بشكل تلقائي، إلا أنه يمكن استغلالها بوعي لتحسين الصحة، لأن التنفس بوعي يؤثر في معدل نبضات القلب، ويحد من التوتر والضغط العصبي، ويزيد من التركيز، ويعزز حالة الاسترخاء والهدوء.

ويمكن للمرء التنفس بوعي من خلال مراقبة عملية التنفس الخاص به عن طريق مراعاة الوقت اللازم لعملية الشهيق والزفير.

وأوصت الخبيرة الألمانية بتخصيص بضع دقائق يومياً للقيام ببعض التدريبات على التنفس، إذ يتم أخذ شهيق لمدة أربع ثوان، ثم حبس النفس لمدة أربع ثوان، ثم الزفير لمدة سبع ثوان.

ونصحت سابين كيند بدمج تمارين التنفس بوعي ضمن الروتين اليومي، من خلال اختيار مكان هادئ ومريح لأدائها مرات عدة في اليوم في أوقات محددة، علاوة على أنه يمكن الاعتماد على بعض الطرق الأخرى للتخلص من التوتر مثل المواظبة على ممارسة الرياضية أو تمارين «اليوغا» والتأمل، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والإقلاع عن التدخين، وتجنّب محفزات التوتر والضغط العصبي.

• سابين كيند تنصح بدمج تمارين التنفس بوعي ضمن الروتين اليومي، من خلال اختيار مكان هادئ لأدائها يومياً.