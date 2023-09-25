بعد مرور 22 سنة.. كيف تغير شكل «أشكيناز» ابنة نور الشريف في «عائلة الحاج متولي»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لايزال مسلسل عائلة الحاج متولي، واحدا من المسلسلات التي حققت جماهيرية عريضة بين المجتمع المصري، بل العربي أيضًا، ففي 2001، لم يكن عرض حلقة من مسلسل عائلة الحاج متولي، للراحل نور الشريف، يمر مرور الكرام، إذ تجتمع الأسرة أمام التلفاز لمتابعة المباراة الاجتماعية الشيقة التي تدور بين «متولي» وزوجاته، قبل أن يتدخل فيها الأبناء أيضًا وتتسع دائرة أبطال العمل، حتى أصبح واحدا من أشهر وأكثر المسلسلات شهرة لدى المتابعين.

وعلى الرغم من مرور 22 عامًا، ورحيل الفنان نور الشريف، لايزال أبطال مسلسل عائلة الحاج متولي مرتبطون بظهورهم وشخصياتهم في العمل بأذهان المشاهدين، وخاصة الفنانين الشباب الذين اتسع لهم مساحة كبيرة في العمل، وعلى رأسهم الفنانة شيرين عبدالدايم، التي قدمت دور «أشكيناز» ابنة الزوجة الثالثة «مديحة» التي جسدتها الفنانة سمية الخشاب.

وتألقت شيرين عبدالدايم، بدور الفتاة الهادئة متقنة اللغة الفرنسية، التي تعلق بها الجمهور قبل أن تختفي من على الساحة الفنية.

كيف تغير شكل أشكيناز ابنة الحاج متولي بعد 22 سنة؟

وتداولت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لـ «شيرين عبدالدايم» ابنة الحاج متولي الصغيرة «شاكيناز»، عقب 22 عامًا، إذ ظهرت بعدما تقدم بها العمر وهي ترتدي الحجاب.

وعلى الفور ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة الفنانة بعد تغير ملامحها.

من هي شيرين عبدالدايم؟

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن الفنانة شيرين عبدالدايم، بعد غياب سنوات، وفقًا لحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من هي شيرين عبدالدايم؟

- ممثلة مصرية قامت بدور «أشكيناز» ابنة «الحاج متولي» ضمن أحداث المسلسل الشهير.

- توقفت عدة سنوات وعادت للعمل في الفن من جديد عام 2005 من خلال «فيلم علي سبايسي»، لتشارك أمام سمية الخشاب من جديد.

- اختفت عن الساحة الفنية.

- باتت تظهر مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي، إذ تعد من المتفاعلين بشدة على «فيسبوك».

- متزوجة وأم لطفلين.

- ارتدت الحجاب ولا تزال تتمتع بملامحها الشبابية التي عرفها الجمهور بها