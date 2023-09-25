6 خطوات تمكنك من مساعدة طفلك على إنجاز واجباته المدرسية.. مش هيحس بتعب

القاهرة - سمر حسين - ماما

إنجاز الطفل لواجباته المدرسية بشكل يومي، قد يبدو مرهقًا له في بداية أعوام دراسته، ما يتطلب من الأم مساعدته بصورة أساسية على إنجازها وتعليمه كيفية الانتهاء منها على أكمل وجه، كما هو متطلب منه، دون أن يشعر بالضيق أو الانزعاج من أدائها.

ولا تعني مساعدة طفلك على إنجاز الواجبات المدرسية، بقضاء ساعات طويلة على المكتب، لكن يمكنك تعليمه مهارات تنظيم الوقت، وتشجيعه على إنجازها بإيجابية، مع توفير أوقات الراحة المناسبة له.

نصائح لإنجاز الواجبات المدرسية مع طفلك

من أجل مساعدة الأبناء الصغار في إنجاز واجباتهم ومهامهم الدراسية اليومية داخل المنزل، قدم موقع «kidshealth» العالمي، مجموعة من الخطوات التي تسهل عليكِ المهمة.

المتابعة مع المدرسة

الخطوة الأولى والأساسية، هي متابعتك مع المدرسة الخاصة بطفلك وكذلك التواصل مع معلميه، وحضور الاجتماعات الخاصة بالآباء، حتى تعرفين الأساسيات الخاصة بواجباته المدرسية، وكيفية مساعدته على إنجازها.

توفير مكان مناسب داخل المنزل

من الخطوات الأولى والأساسية قبل مساعدة طفلك على إنجاز واجباته المدرسية، توفير مساحة خاصة داخل المنزل من أجل المذاكرة فقط، ويجب أن توفري خلالها الإضاءة الجيدة، وتختاري أن يكون مكانها بعيدًا عن مصادر الضوضاء الأخرى في البيت، إلى جانب توفير كل الأدوات الدراسية التي يحتاجها صغيرك بها، كالأقلام، وأدوات الدراسة المتعددة.

تحديد وقت منظم للدراسة

بعد الانتهاء من توفير المكان الخاصة لمذاكرة طفلك، يجب تحديد وقتًا منظمًا للعمل على إنهاء الواجبات المدرسية بشكل يومي، لذا يجب عليكِ اختيار التوقيت المناسب الذي يتمكن طفلك خلاله على التركيز والمذاكرة بشكل جيد خلال يومه، وعادة ما يفضل بعد حصول الطفل على وجبة غذائية خفيفة وفترة للعب، حتى يحصل على ذهن صافي يؤهله للتحصيل الدراسي الجيد.

ساعديه على وضع خطة

في بعض الأيام، قد يقع على عاتق طفلك مهمة إنجاز عديد من الدروس والواجبات المدرسية في آن واحد، لذا يجب عليك تشجيعه في تقسيم مهامه والوقت المحدد لها، والحرص على تحديد أوقاتًا للاستراحة لمدة 15 دقيقة بمرور كل ساعة.

التحفيز والمراقبة

كوني محفزة لطفلك ومراقبة له في الوقت ذاته، فعلى سبيل المثال، اسأليه عما أنجزه من واجبات مدرسية وحل للاختبارات، ومن ثم شجعيه على المذاكرة بجدية وجهد بصورة إيجابية، حتى لا يشعر بالضيق تجاهها.

الحصول على المساعدة

إذا كان طفلك يعاني من مشكلات أو صعوبة عند إنجاز واجباته المدرسية، يمكنك خلالها طلب المساعدة والدعم من معلميه داخل الصف الدراسي، حتى تتوصلي لطريقة جيدة تساعده على الأمر.