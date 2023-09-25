الامارات | القرية العالمية تنصح محبيها بالاستعداد رسمياً: اقترب موعد الباقات والشيك الذهبي والمفاجآت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن طرح باقات كبار الشخصيات لموسمها الـ28 رسمياً في العاشرة من صباح السبت المقبل.

وأوضحت القرية العالمية أن الباقات ستكون متوافرة حصرياً عبر موقع تذاكر فيرجن ميجاستور الإلكتروني، إذ ستمنح كل باقة حاملها مجموعة من المزايا والتجارب المميزة للاستمتاع بها طوال الموسم.

ونظراً للطلب الكبير الذي شهده الحجز المسبق لهذه الباقات الأسبوع الماضي، تنصح القرية العالمية ضيوفها بالاستعداد المسبق والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني tickets.virginmegastore.me.

وتتوافر باقات كبار الشخصيات بفئات متنوعة تشمل الماسية بسعر 7000 درهم للباقة الواحدة، والبلاتينية مقابل 2950 درهماً للواحدة، والذهبية مقابل 2250 درهماً، والفضية 1750 درهماً. واحتفاءً بموسمها الـ 28، كشفت القرية العالمية، أنها أعدت مفاجأة رائعة لضيوفها، ستكون مخبئة ضمن إحدى باقات كبار الشخصيات، إذ سيحصل سعيد الحظ الذي يعثر عليها في باقته على شيك ذهبي بقيمة 28 ألف درهم.

وستفتح القرية العالمية أبوابها مجدداً في 18 أكتوبر المقبل، وسيعلن عن آخر مستجدات الموسم الـ 28 خلال الأسابيع القليلة المقبلة.