6 معلومات عن «حنين» ابنة محمد رمضان في عيد ميلادها.. ممثلة ومغنية بالوراثة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ملامحها البريئة تأسر القلوب، يحملها والدها بين أحضانه، والابتسامه ترتسم على وجهه، صورة نشرها الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على «فيسبوك»، مع ابنته الكبرى «حنين»، محتفلا بعيد ميلادها، معلقا عليها: «زي النهاردة ربنا رزقني بأول بنت حنين محمد رمضان.. كل عيد ميلاد وأنت أجمل البنات».

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته «حنين»

تمر السنوات سريعا، إذ اعتاد جمهور ومحبي محمد رمضان، أن يكون برفقة ابنته الكبرى، وهي ما زالت صغيرة، إلا أن اليوم شارك متابعيه بصورة لها بينما كانت طفلة، وهو يحملها، محتفلا بعيد ميلاد، وشاركه متابعيه الاحتفال، مقدمين التهنئة لابنته الأولى «حنين»، عبر التعليقات التي نشر فيها الفنان الشاب، مجموعة من الصور تعكس مراحل نموه ابنته.

وظهرت «حنين»، قبل عامين، في فيديو كليب مع والدها محمد رمضان، لأغنية «مصباح علاء الدين»، إذوحصد مقطع الفيديو في فترة قصيرة أكثر من 72 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب»، وكان ظهورها مع والدها ملفتا للنظر، واستطاعت أن تخطف قلوب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع جمال ملامحمها الطفولية.

معلومات عن «حنين» ابنة محمد رمضان

- تعتبر حنين الابنة الكبرى والأولى للفنان محمد رمضان، من زوجته الأولى التي قرر الانفصال عنها في عام 2012، قبل أن يخوض تجربة الزواج ثانية من نسرين السيد، وينجب منها طفلين، هما: كنز وعلي.

- تعد «حنين» من أشهر أبناء الفنانين، إذ تحظى بشعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها «تيك توك»، إذ يبلغ عدد متابعيها نحو 134 ألف متابع.

- تشارك عديد من مقاطع الفيديو، معظمها تمثل فيها بعض المشاهد المختلفة لنجوم مصريين وأجانب، وفي معظم المقاطع تظهر برفقة والدها.

- ورثت عن والدها موهبة التمثيل والغناء.

- تفضل ممارسة رياضة الجولف، وهي هواية والدها المفضلة، وتشاركه أحيانا اللعب.

- حنين محمد رمضان الابنة الكبرى، لديها ملامح قريبة من من والدها بشكل كبير.