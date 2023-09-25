هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بجلطة الدماغ من غيرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تحدث جلطة الدماغ عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، وهي حالة طبية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى تلف الخلايا العصبية في الدماغ، ما يسبب مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الشلل والضعف وفقدان الرؤية والكلام.

وهناك بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بجلطة دماغية من غيرهم، وفق ما أورد موقع "Mayoclinic".

- الأعراض :

مشكلة في التحدث وفهم ما يقوله الآخرون.

شلل أو خَدَر الوجه أو الذراع أو الساق.

مشكلات في الرؤية بعين واحدة أو كلتا العينين.

الصداع.

صعوبة في المشي.

- الفئات المعرضة للإصابة:

1. العمر:

من المحتمل أن تُصاب بجلطة دماغية إذا كان عمرك يزيد عن 55 عامًا.

2. التاريخ العائلي:

إذا كان لدى أحد أفراد أسرتك تاريخ من الإصابة بجلطة دماغية، فأنت أكثر عرضة للإصابة بها.

3. الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم:

يُسبب زيادة الضغط على الأوعية الدموية بسبب ارتفاع ضغط الدم في حدوث الجلطات الدموية.

4. مرضى السمنة:

تُزيد السمنة من خطر إصابتك بجلطة الدماغ أيضًا.

5. المدخنون:

من الفئات المعرضة لخطر الإصابة بجلطة الدماغ، لذا عليك التوقف عن التدخين.

6. مرضى السكري:

يسبب أيضًا ارتفاع نسبة السكر في الدم الإصابة بالجلطة الدماغية.

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