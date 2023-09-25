علامات إذا ظهرت على الوجه تدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت على وجهك وتميل للون الأحمر لا يجب عليك أن تتجاهلها، لأنها يمكن أن تخبرك بوجود مشكلات في جسمك مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم.

ووفقا ل "تايم أوف إنديا"، هناك نوعان من الكولسترول: البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).

يعرف كوليسترول HDL الكوليسترول "الجيد"، ويساعد على إزالة الكولسترول الخطير من الدم حتى يتمكن الجسم من التخلص منه.

يسمى LDL الكوليسترول "الضار"، وعندما يوجد الكثير منه في الدم، فإنه يتسبب في تراكم الترسبات على جدران الشرايين في القلب والدماغ.

علاوة على ذلك يمكن أن تؤدي زيادة الكوليسترول لخطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين عانوا من نوبات قلبية سابقة.

ما الذي يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول؟

تساهم عوامل الوراثة ونمط الحياة في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، على الرغم من أنه لا يمكنك تغيير جيناتك الوراثية، إلا أن اختيارات نمط الحياة تلعب دورا حاسما.

ويمكن أن يؤدي النظام الغذائي غير الصحي، وقلة النشاط البدني، والتدخين، والإفراط في استهلاك الكحول إلى ارتفاع مستويات LDL- C.

الأعراض:

غالبا لا توجد أعراض واضحة مرتبطة بارتفاع الكوليسترول، ولهذا السبب من المهم إجراء فحوصات دم منتظمة لفحص مستويات الكوليسترول لديك.

ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يسبب ارتفاع الكوليسترول علامات مرئية على الوجه، مثل:

١- ظهور نتوآت صفراء أو برتقالية تظهر تحت العينين أو على الجفون، وتتكون بسبب ترسبات الكوليسترول تحت الجلد.

٢- ظهور حلقة القرنية الرمادية: وهي حلقة رمادية تتشكل حول القرنية، الجزء الأمامي الشفاف من العين.

وهي أكثر شيوعا لدى البالغين الأكبر سنا، ولكنها يمكن أن تكون أيضا علامة على ارتفاع الكوليسترول.

نصائح لتقليل مستوى الكوليسترول:

١- اتباع نظام غذائي صحي.

٢- ممارسة الرياضة على الأقل 30 دقيقة يوميا.

٣- الحفاظ على وزنك صحي.

٤- تناول الألياف.

٥- الابتعاد عن التدخين.

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