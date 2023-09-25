لماذا لا نتذكر الأحلام بعد الاستيقاظ من النوم؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

هل سبق لك أن استيقظت من النوم وشعرت أنك كنت تحلم، لكنك لا تستطيع تذكر أي تفاصيل؟

في السطور التالية، نذكر لكم الأسباب وراء عدم تذكر الأحلام فور الاستيقاظ من النوم، وفقًا لموقع "Very well mind".

- لا تحدث نوم حركة العين السريعة بشكل طبيعي

الأحلام تحدث في مرحلة حركة العين السريعة، وهي مرحلة النوم التي تكون فيها أعيننا متحركة بسرعة.

من الممكن ألا يحدث نوم حركة العين السريعة بشكل طبيعي، وعندما يعاني الشخص من مشكلات في تلك المرحلة من النوم لا يستطيع تذكر الحلم بعد الاستيقاظ.

- تناول بعض الأدوية

مضادات الاكتئاب لها تأثير قوي، حيث تسبب اضطرابات النوم، ما يسبب نسيان أحلامك.

- تناول المشروبات الكحولية

يؤدي شرب الكحول قبل النوم إلى تقليل جودة النوم، ما يؤثر في قدرتنا على تذكر الأحلام.

- الإصابة باضطرابات في النوم

الأشخاص الذين يعانون اضطرابات النوم أكثر عرضة للإصابة بنسيان الأحلام.

- انقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم

يحدث اضطراب في التنفس بسبب استرخاء عضلات مجرى الهواء، بالنسبة للبعض، يؤدي هذا إلى نسيان الأحلام.

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