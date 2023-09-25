«أنا أتحب وعارفة تأثيري على أعدائي».. لماذا يبتعد الرجال عن ياسمين صبري؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لماذا يبتعد الرجال عنها؟ كيف تتغلب على «مكر وكيد أعدائها»؟ وما طريقتها في التعامل مع الآخرين؟ وغيرها من الأسئلة التي أجابت عنها الفنانة ياسمين صبري، متحدثة عن أبرز سمات شخصيتها، التي تعينها على مواجهة تحديات الحياة، مؤكدة أن ما تتمتع به من مميزات، سبب كثير من المشكلات التي تواجهها.

وقالت ياسمين صبري، في تصريحات تليفزيونية، قبل ساعات، إن نجاحها وجمالها، بالإضافة إلى استقرارها المادي، من أسباب ابتعاد الأشخاص عنها، لعدم قدراتهم على موازاتها في النجاح: «في رجالة كتير بتخاف تقرب مني، ويقولوا دي عندها كل حاجة، وفيه ناس بتبقى حاسة أنها مش هتقدر توصلي، أو تقدملي حاجة جديدة».

كيف تواجه ياسمين صبري التحديات والأعداء؟

في كثير من الأحيان، تنعكس الأمور بشكل سلبي، على ياسمين، إذ يشعر البعض بنوع من التحدي، في محاولة للانتصار عليها، وكأنه في سباق مع نجاحها أو شخصيتها الفنية: «فيه رجالة الموضوع بيقلب معاها تحدي، لمجرد إن في حاجة صعبة قدامهم».

ترى الفنانة الشابة، أنها إنسانة، تستحق الحب ممن حولها، وينبع هذا الإحساس من معرفتها بإمكانيات تأثيرها على الآخرين، لهذا السبب يمتنع أي شخص عن أذيتها، خاصة بعد التعامل معها، ومقابلة الشخصية الحقيقة التي تمتلكها ياسمين صبري: «أنا أتحب وعارفه تأثيري إزاي، يعني لو في تعبان جه عشان يخطط أنه يأذيني، بيغير تفكيره تاني، لما بيتعامل معايا».

أبرز صفات ياسمين صبري

تمتلك ياسمين صبري، عديد من المقومات بعيدًا عن فنها، فهي تتصف بالهدوء والشهامة والجدعنة، وكل هذه الأمور تجعلها فخورة بنفسها: «في الواقع أنا إنسانة بسيطة وهادية، وبنت بلد ومحافظة ومش بتاعت حفلات والكلام ده، وعشان كده هفضل فخورة بنفسي».