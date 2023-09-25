«اللي معاكي يساوي كام؟».. اعرفي القيمة بعد انخفاض أسعار الذهب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سيطر الخوف على السيدات بعد تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، وانخفاضه عالميًا ليسجل أدنى مستوى في الأسعار، ويتساءل البعض عن كيفية حساب قيمة الذهب الذي تقتنيه، وهل الانخفاض يؤثر على قيمة المشغولات الذهبية الممتلكة وأفضل الأعيرة في الاستثمار والبيع والشراء؟

ويجيب «هُن» عن هذه الأسئلة، بحسب وصفي واصف مستشار شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية، ووفقًا لبورصة وشعبة الذهب.

حساب قيمة الذهب

وأوضح وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية، في حديثه، لـ«هُن»، أن انخفاض سعر الذهب لا يؤثر على قيمة الذهب، لكن يؤثر في السعر فقط، ولحساب القيمة: «اقسمي العيار لكل الذهب على 24 ثم اضربي الرقم في سعر جرام الذهب اليوم، أو اضربي عدد الجرامات في سعر عيار الذهب 18، أي اضربي سعر الجرام في وزن الذهب لديكِ بصفة عامة».

هل انخفاض سعر الذهب يؤثر على قيمته

تابع أنه لا يوجد خسارة في الذهب أيًا كان سعر الشراء أو البيع، إذ أن سعر شراء الذهب في الوقت السابق مختلف عن الحالي حتى في ظل الانخفاض: «حتى لو السيدة اشتريت الذهب بهدف الاستثمار القريب وقلقة من انخفاض الأسعار، يمكنها الانتظار حتى ارتفاع الأسعار، لتعويض خسائره المؤقتة، والذهب بصفة عامة ملاذ آمن ويحقق مكاسب».

أفضل الأعيرة في الادخار

وأكد أن هناك أعيرة لا يُنصح بشرائها عند الرغبة في الاستثمار والادخار بالذهب، وهي الذهب عيار 14 و12 و9، إذ أنها تستخدم كمظهر للزينة، أكثر من الاستثمار، وأفضل أنواع الأعيرة في الادخار هو عيار 24، وإذا لم تكن هناك ميزانية كافية لشراء الذهب عيار 24 فهناك بدائل العملات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن»، وفقًا لبيانات بورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية أسعار الذھب الیوم في المحلات:

تراوحت أسعار الذهب اليوم الاثنين في المحلات المصرية، بين 1260 و2520 جنيهًا للجرام بحسب العيار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة تراجع عند مستوى 2205 جنيهات للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 2520 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة تراجع عند مستوى 2310 جنيهات للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18 ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم الاثنين بمحلات الصاغة المصرية إلى 1260 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات 17 ألفًا و640 جنيها.