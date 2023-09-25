تظهر على جلدك.. علامات تحذيرية تنذر بأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أمراض القلب هي مجموعة من الحالات التي تؤثر في القلب، ويمكن أن تؤدي إلى مشكلات في تدفق الدم إلى الجسم.

وتتسبب أمراض القلب في مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك ألم الصدر، وضيق التنفس، والتعب.

في بعض الحالات، تظهر علامات أمراض القلب على الجلد، وفقًا لما ورد في موقع "Times of INDIA"، Health shots".

- الزرقة

تحدث عندما يكون هناك نقص الأكسجين في الدم، وهذا علامة على فشل القلب.

- أظافر مستديرة الشكل

يُعرف طبيًا باسم تعجر الأظافر، ويرتبط هذا النوع من التغيير في شكل الأظافر بمستويات عالية من الكوليسترول الضار، وتحدث بسبب الإصابة بأمراض الرئة ومضاعفات القلب.

- الزوائد الشمعية

يمكن أن تكون هذه الزوائد علامة على ارتفاع الكوليسترول في الدم، والذي يمكن أن يكون عامل خطر لأمراض القلب.

- النمش

عبارة عن بقع صغيرة جدا حمراء أو أرجوانية تظهر عند حدوث نزيف تحت الجلد، وهي علامة على التهاب الشغاف المعدي، وهو عدوى خطيرة في صمامات القلب.

- الأوردة العنكبوتية

عبارة عن أوعية دموية صغيرة تظهر بالقرب من سطح الجلد بنمط يشبه شبكة العنكبوت.

وتحدث بسبب عيوب صمام القلب أو أمراض الكبد، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على وظائف القلب.

- كتل على الجلد

يمكن أن تكون الكتل على الجلد علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وهو عامل خطر لأمراض القلب.

- بعض النصائح للوقاية من أمراض القلب:

1. الخضوع للاختبارات التشخيصية، مثل اختبارات الدم، أو مخطط كهربية القلب (ECG).

2.اتباع نظام غذائي متوازن.

3. ممارسة الرياضة.

4. الحفاظ على وزن صحي.

5. الحد من التوتر.

6. تجنب التدخين أو الإفراط في استهلاك الكحول.

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