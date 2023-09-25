صدمة.. خبير أبراج يتوقع نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية مساء اليوم، الإثنين، إلى ستاد القاهرة الدولي، والذي يستضيف مباراة الزمالك والمقاولون العرب في دوري النيل.

ويلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك أمام المقاولون العرب، اليوم الإثنين في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، في السابعة مساء.

وتُنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والمتاحة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، وتُذاع عبر قناة “OnTime Sports HD 1”، مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويأمل الفريق الأبيض، في تحقيق الفوز والعودة للانتصارات، عقب التعادل في الجولة الأولى، أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي.

وفي هذا الإطار نستعرض توقعات الأبراج في مواجهة الزمالك والمقاولون العرب، حسبما يرى خبير الأبراج محمد صبحي.

وتوقع "صبحي" أن يكون تركيز لاعبي فريق الزمالك أفضل من المنافس، عكس نجوم المقاولون.

وأضاف: "سيلعب فريق الزمالك بأكثر تركيز ولكن قد يرتكب المدير الفني أوسوريو ـخطاء كارثية تتسبب في ضياع الفوز".

وفي النهاية توقع "صبحي" خسارة نادي الزمالك أو التعادل مع المقاولون العرب.

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