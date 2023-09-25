العلامات الأولى لسرطان البنكرياس.. طبيب يحذر من هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

غالبًا ما يظهر سرطان البنكرياس دون أن يلاحظه أحد حتى يصل إلى مرحلة خطيرة.

وقد يكون من الصعب اكتشاف سرطان البنكرياس، لذلك فإن معرفة الأعراض أمر مهم للغاية - كلما كان التشخيص مبكرًا، زادت فرصة نجاح العلاج، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

وحذر الطبيب البريطاني، ألكسيس ميسيك، من أن هذا المرض غالبًا ما ينتشر دون أن يلاحظه أحد حتى يصل إلى مرحلة خطيرة، لكنه كشف الأعراض الأولى التي قد تظهر.

وقال الطبيب: "إن العلامات الأولى لسرطان البنكرياس غالبًا ما تكون فقدان الوزن غير المبرر واليرقان و/أو آلام الظهر /المعدة."

وعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن غير المبرر، أوضح: "إذا وجدت نفسك تفقد الوزن دون سبب واضح، مثل التغييرات في النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة، فهذا مدعاة للقلق، ويحدث فقدان الوزن هذا لأن سرطان البنكرياس يمكن أن يؤثر على قدرة الجسم على هضم الطعام بشكل صحيح، وهو منتشر بشكل كبير بين مرضى سرطان البنكرياس."

ونصح الدكتور ميسيك، إذا وجدت أن بشرتك وعينيك أصبحتا أكثر اصفرارًا، وأصبح لون بولك أغمق من اللون الأصفر أو البرتقالي وبرازك شاحب اللون، فهذا سبب آخر للقلق.

وتابع: "يحدث اليرقان عندما يقوم سرطان البنكرياس بسد القنوات الصفراوية، مما يؤثر على تدفق الصفراء، وإذا كنت تعاني من آلام في المعدة أو آلام في الظهر تأتي وتختفي في البداية وتتفاقم بعد تناول الطعام أو الاستلقاء، فهذا مؤشر مبكر آخر على احتمالية الإصابة بسرطان البنكرياس".

ونصح ميسيك: "هذا الألم غالبا ما يصبح أكثر وضوحا مع نمو الورم".

إذا واجهت أيًا من الأعراض المبكرة المذكورة أعلاه، فمن الضروري استشارة طبيب في أقرب وقت ممكن للحصول على المشورة.

تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

فقدان الشهية، خاصة إذا لاحظ المريض نفورا من تناول اللحوم

مشاكل في الجهاز الهضمي، وصعوبة هضم الأطعمة الدهنية، مما يؤدي إلى ظهور براز زيتي ذو رائحة كريهة، والإسهال

بداية مرض السكري

وأضاف ميسيك: "عادةً ما تصبح أعراض سرطان البنكرياس ملحوظة عندما يكون المرض في مراحله المتأخرة، بعد أن يغزو الورم الأنسجة المحيطة أو ينتشر إلى أعضاء بعيدة، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل الكشف المبكر عن سرطان البنكرياس أمرًا صعبًا".

كما أكد على أهمية توخي الحذر بشأن صحتك، خاصة إذا كان لديك عوامل خطر مثل تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البنكرياس أو التدخين.

وأضاف ميسيك: "سرطان البنكرياس مرض خطير، لكن الاكتشاف المبكر يمكن أن يحسن فرص التغلب عليه بشكل كبير، تذكر أنه من الأفضل توخي الحذر وإجراء الفحص بدلا من التأخير، لأن التدخل المبكر غالبًا ما يكون المفتاح لنتيجة أكثر إيجابية. يجب أن تكون صحتك دائمًا أولوية قصوى."

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