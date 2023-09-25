علامة في السعال تكشف الإصابة بهذا النوع من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن تلعب الأعراض دورًا مهمًا في تحديد ما إذا كان السعال ناتجًا عن السرطان أو عدوى الجهاز التنفسي.

وبدأ فصل الخريف في مصر، أول أمس السبت، وفقا للدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء.

والسعال لا ينبه فقط إلى التهابات الجهاز التنفسي، بل يمكن أن يكون أحد أعراض شيء أكثر خطورة بكثير.

ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، يمكن أن يكون علامة تحذير لسرطان الرئة .

وكشفت الطبيبة البريطانية، ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس عبر الإنترنت، كيفية اكتشاف الفرق بين سعال السرطان والحالات الحميدة الأخرى.

ووفقا للطبيبة، فإن العلامة الواضحة لسرطان الرئة هي السعال المزعج الذي لا يختفي.

إذا كان سبب السعال هو الحالة المميتة، فلن يختفي وسيستمر لفترة أطول من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وأشارت الطبيبة إلى أنه عادة ما يكون السعال موجودا لمدة ثمانية أسابيع أو أكثر قبل تشخيص سرطان الرئة.

وأضافت: "في البداية، قد يكون سعالًا جافًا، ولكن مع مرور الوقت يصبح سعالًا منتجًا، أي عندما تسعل تخرج مخاطًا قد يكون بلون الصدأ أو ملطخًا بالدم".

علاوة على ذلك، إذا كان سبب السعال هو سرطان الرئة، فمن المرجح أن تظهر أعراض أخرى أيضًا.

وتوصي الطبيبة بالبحث عن الأعراض التالية:

التعب والإرهاق

فقدان الشهية والوزن

صوت أجش

صعوبة في البلع

ظهور كتل في الرقبة بسبب تضخم الغدد الليمفاوية

سعال الدم

ضيق التنفس المستمر.

وأضافت أنه يجب فحص أي من هذه الأعراض من قبل طبيب دون تأخير.

وتتابع: "من ناحية أخرى، إذا كان السعال أحد أعراض عدوى الجهاز التنفسي، فسوف تبدأ في الشعور بارتفاع الحرارة وتظهر عليك العلامات المزعجة التي نعرفها جميعًا جيدًا".

كما كشفت الطبيبة أن أعراض مثل الحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف والعطس والصداع وآلام العضلات والضغط في الجيوب الأنفية من المرجح أن تصاحب نزلات البرد والإنفلونزا.

وأضافت: "قد تستمر هذه الأعراض لمدة أسبوع أو أسبوعين ولكنها عادة ما تختفي من تلقاء نفسها، يمكن علاجها بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الأيبوبروفين و/أو الباراسيتامول، بالإضافة إلى مزيلات الاحتقان، كما أن استنشاق البخار ومشروبات العسل والليمون مفيدة أيضًا".

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