مشاهد من حفل زفاف هالك هوجان.. «دموع وفرحة وأبوه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حفل صغير وسط الأزهار والورود البيضاء، كانت مشاهد زفاف هالك هوجان، أظهرت العروسين بجانب حضور أقرب أفراد أسرهم، وتم زفافهما رسميًا في إحدى الكنائس، وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو عبر منصات «السوشيال ميديا»، مما أحدث موجة كبيرة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقدمين لهما التهنئة بشدة خاصة بعد الجدل الواسع الذي أثاره المصارع الأمريكي المحترف المعتزل.

حفل زفاف هالك هوجان

ظهرت سكاي ديلي زوجة هالك هوجان، خلال حفل الزفاف، مرتدية فستان «أوف شولدر» باللون الأبيض، جاء بتصميم أنيق ومزين بنقوشات بسيطة، وأكمام منفصلة، مع اعتمادها على تسريحة الشعر الانسيابي، المحكم من الأمام، ووضعها لمسات ناعمة وبسيطة من المكياج تناسبت مع إطلالتها الجذابة، حاملة باقة من الزهور البيضاء، وأقراطًا مصنوعة من الذهب الأبيض مرصعة بالألماس، وقلادة مصنوعة من نفس مادة الذهب الأبيض.

مشاهد من حفل زفاف هالك هوجان

وشارك هالك هوجان فيديو يوثق أجمل لحظاته قبل لقائه بعروسته بحضور أبناء كل منهما، معلقًا عليه قائلا: «حياتي الجديدة قد بدأت الآن»، مما جعل الجميع ينجذب لحفل زفاف هالك هوجان، إذ أشادوا بجمالها وابتسامتها التي لم تفارق وجهها ودموع الفرح أيضا، وفرحته الكبيرة بها، إذ سبق وتزوج ليندا زوجته الأولى عام 1983 واستمرا حتى عام 2009 ولديهما ولدان، بروك، 35 عامًا، ونيك، 33 عامًا، ثم تزوج من جينيفر مكدانيل في عام 2010، لكنه تقدم بطلب الطلاق منها في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

من هي سكاي ديلي زوجة هالك هوجان؟

وفقًا لصحيفة «ديلي ميل البريطانية»، فإن سكاي ديلي التي تزوجها هالك هوجان، تبلغ من العمر 45 عامًا.

- تصغر هالك هوجان بـ25 عامًا.

- مدربة يوجا.

- تعد الزواج الثالث لـ هالك هوجان.

- خلال حفل زفاف هالك هوجان قدم لها خاتمًا من الألماس الخالص تبلغ قيمته 100 ألف دولار أمريكي.