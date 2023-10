بعد خضوعها لعملية جراحية.. 11 معلومة عن صوفيا لورين أجمل امرأة إيطالية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عملية جراحية طارئة خضعت لها الفنانة العالمية صوفيا لورين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد سقوطها في منزلها بسويسرا، يوم 20 سبتمبر الجاري، أدى إلى إصابتها بعدة كسور بما في ذلك كسر في عظم الفخذ وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

سقطت الفنانة العالمية «لورين» أثناء تواجدها في الحمام قبل أيام من افتتاح مطعمها في مدينة باري الإيطالية في 26 سبتمبر، وهو المطعم الرابع من نوعه الذي يحمل اسمها، إذ هناك تفاؤل حذر بشأن نتيجة العملية، وتعافي «لورين»، وستتضمن فترة نقاهة قصيرة ثم فترة تأهيل طويلة وفقا لما ذكرته صحيفة «هوليوود ريبورتر».

ونستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عن الفنانة العالمية صوفيا لورين:

- تبلغ من العمر 89 عامًا

- تُعدّ أسطورة العصر الذهبي للسينما الإيطالية

-ولدت صوفيا لورين في العاصمة الإيطالية روما، لأم تعود أصولها إلى إحدى القرى الفلسطينية

- أصيبت بشظايا في ذقنها أثناء الحرب العالمية الثانية

-شاركت وهي في سن الـ14 بمسابقة ملكات الجمال في مدينة نابولي

- التقت لورين عندما كانت في مطلع شبابها بالمنتج كارلو بونتي الذي يكبرها بـ22 عاماً وأصبح شريك حياتها

- شاركت في العديد من الأفلام الأمريكية الناجحة في هوليوود، منها: «Desire Under the Elms»، و «Heller in Pink Tights»، و"The Pride and the Passion".

- أول ممثلة تمنح جائرة الأوسكار

- آخر ظهور سينمائي لها في عام 2020 في فيلم «ذي لايف أهيد» (The Life Ahead)

- أصبحت صديقة مقربة للنجم العالمي عمر الشريف منذ اليوم الأول للقائهما ضمن كواليس فيلمهما «سقوط الإمبراطورية الرومانية» عام 1964.

- أطلق اسمها على أحد شوارع مدينة إيتوبي كوك قرب تورونتو، أونتاريو بكندا