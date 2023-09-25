4 فئات ممنوعة من تناول الكوارع.. هذا يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكوارع من الأكلات الشعبية الشهيرة التي يحب كثير من الأشخاص تناولها، وذلك لمذاقها المميز، واحتوائها على عديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

ولكن هناك بعض الفئات التي يجب عليها تجنب تناولها، لأنها ضارة بصحتهم، وفقا لما أوضحته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ "الخليج 365".

فوائدها:

- تحتوي الكوارع على الكالسيوم الذي يساعد على تعزيز صحة العظام.

- تمد الجسم الطاقة اللازمة وذلك لاحتوائها على البروتينات.

- يسهل هضمها وامتصاصها، لاحتوائها على عديد من العناصر الغذائية.

- غنية بنسبة عالية من الفوسفور، ما يساهم في دعم صحة العظام والأسنان.

- يلعب المغنسيوم الموجود بها دورا في تقوية العضلات والأعصاب.

- إضافة إلى، الزنك والحديد الذين يساعدان على تقوية المناعة.

- تعمل كمضادة للالتهابات وخفض ضغط الدم المرتفع.

- مصدر للجيلاتين الذي يتحلل إلى كولاچين الضروري لصحة البشرة والمفاصل.

الفئات الممنوعة من تناول الكوارع:

1. مرضى القلب

نظرا لاحتوائها على كمية عالية من الدهون التي تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

2. مرضى الضغط المرتفع

بسبب تناول الكوارع لهؤلاء المرضى ارتفاعاً في نسبة الكوليسترول بالدم، ما يساهم في ارتفاع ضغط الدم.

3. الذين يعانون السمنة

لأنها تحتوي على كمية وفيرة من السعرات الحرارية التي تتسبب في الإصابة بزيادة الوزن والسمنة.

4. مرضى السكري

بسبب احتوائها على كمية عالية من الدهون والسعرات الحرارية.

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