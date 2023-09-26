الامارات | معهد التراث ينال جائزة «التميز» من «مغرب الحكايات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معهد الشارقة للتراث عن نيله جائزة التميز في مجال صون التراث من الأكاديمية الدولية «مغرب الحكايات للتراث الثقافي اللامادي»، خلال حفل نظم في اليوم الأخير من فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي الذي اختتم أخيراً.

وتسلم رئيس المعهد الدكتور عبدالعزيز المسلم، درع التميز من رئيسة الأكاديمية نجيمة طاي طاي، باعتبار المعهد أفضل مؤسسة تسهم في صون التراث الثقافي وتنميته، وتقديراً لمساهماته الجليلة في إنجاح أنشطة وأهداف أكاديمية مغرب الحكايات.

وأعرب المسلم عن اعتزازه بفوز المعهد بهذه الجائزة التي تضاف إلى رصيده من الشهادات والجوائز والإنجازات التي تؤكد مواصلة المعهد والقائمين عليه وفريق العمل تنفيذ الرسالة الحضارية للشارقة في التواصل الثقافي الفاعل بين شعوب العالم، والحفاظ على التراث الثقافي محلياً وعربياً ودولياً، ودعم المبادرات الثقافية الملهمة، وتكثيف الجهود لضمان استمرارية هذا التراث وتوثيقه.