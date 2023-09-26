الامارات | أطباء مناعة: البهاق غير مُعدٍ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد أطباء الجمعية الألمانية لأمراض المناعة الذاتية بأن البهاق هو مرض جلدي غير مُعدٍ يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية؛ إذ يهاجم جهاز المناعة بشكل خاطئ الخلايا الصبغية للجلد مسبباً ظهور بقع بيضاء على الجسم بأكمله أو على الوجه واليدين والقدمين.

وأوضحت الجمعية أن البهاق يمكن أن يصيب كل الأعمار والجنسين وكل أنواع البشرة، مشيرة إلى أن عوامل الخطورة تتمثل في العامل الوراثي والحروق الشمسية وملامسة مواد كيميائية، بالإضافة إلى التوتر النفسي.

وأضافت الجمعية أنه على الرغم من أن البهاق لا يمكن الشفاء منه، فإنه يمكن علاجه جيداً، بواسطة الأدوية المحتوية على الكورتيزون والعلاج بالضوء وزرع الخلايا الصبغية.

كما قد يتطلب الأمر الخضوع للعلاج النفسي؛ لأن مرضى البهاق كثيراً ما يعانون الاكتئاب بسبب نظرة البعض إلى مرضهم باعتباره وصمة عار.