الامارات | عقار لعلاج الزهايمر.. اليابان تُقر استخدام «ليكيمبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت شركة الأدوية اليابانية «إيساي»، أمس، أن وزارة الصحة بالبلاد أقرت استخدام عقار ليكيمبي لعلاج مرض الزهايمر الذي طورته «إيساي» مع شركة بايوجن، ومقرها الولايات المتحدة. يأتي هذا بعد أن أوصت لجنة تابعة لوزارة الصحة بالمصادقة على الدواء في أغسطس الماضي، وذلك عقب موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية عليه في يوليو.

وهذا العقار هو أول علاج ثبت أنه يبطئ تطور المرض في مراحله المبكرة، غير أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة أمرت بوضع تحذير على الدواء يشير إلى خطر حدوث تورم خطير في المخ شأنه شأن أدوية الزهايمر الأخرى من الفئة نفسها.

وقال أحد الرؤساء التنفيذيين في «إيساي» في أغسطس الماضي، إن الشركة تتوقع بدء تسويق عقار ليكيمبي في اليابان في غضون نحو 60 يوماً من الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.