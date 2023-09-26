الامارات | الكافيين يُفاقم متاعبكِ في «فترة التقلبات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصت مجلة «فرويندين» المعنية بالصحة والجمال بعدم تناول الكافيين قبل أو أثناء الدورة الشهرية؛ لأنه يفاقم المتاعب في تلك الأيام.

وأوضحت المجلة أن الكافيين يؤدي إلى زيادة هرمون التوتر (الكورتيزول)، وبالتالي يقوم الجسم بإرسال الغلوكوز ثم الأنسولين إلى مجرى الدم.

ويؤدي هذا إلى تقلبات نسبة السكر بالدم، والتي لا تسبب فقط تقلبات مزاجية وتعباً وصداعاً، ولكنها تزيد أيضاً من أعراض الدورة الشهرية النموذجية.

وبدلاً من الكافيين أوصت «فرويندين» بشرب شاي الأعشاب مثل الميليسا وأوراق التوت والشوفان الأخضر؛ إذ تعمل هذه الأعشاب على تخفيف متاعب الحيض المتمثلة في تقلبات المزاج والقلق والصداع وآلام البطن.

وفي حالة عدم القدرة على الاستغناء عن الكافيين، فينبغي مراعاة عدم شربه على معدة فارغة؛ لأن هذا يؤدي إلى زيادة كبيرة في هرمون الكورتيزول. والأفضل للجسم هو إضافة اللبن كامل الدسم للكافيين.

• بدلاً من الكافيين ينصح بشرب شاي الأعشاب مثل الميليسا وأوراق التوت والشوفان الأخضر.