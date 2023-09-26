الامارات | متعة بين مياه دبي وشراعها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لحظة متعة حقيقية في مياه دبي الفيروزية الهادئة، وبجوار إحدى أيقونات المدينة، برج العرب، بإطلالته الجميلة، وتصميمه المعماري المتفرّد، كشراع عملاق مفرود على ساحل الخليج العربي، يجتذب ببياضه الزاهي وأزرقه الأنظار من كل مكان، لتلتقط صورة تكون خلفيتها هذا المعلم، الذي يعد من أشهر الوجهات العالمية، وأكثرها ارتباطاً بالفخامة والذوق الرفيع في الضيافة والسياحة.