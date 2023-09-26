مقادير وطريقة شوربة الكرنب الحارقة للدهون.. احرصي على إعدادها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتعدد أنواع الشوربات التي يمكن استخدامها في النظام الغذائي وتناولها بجانب السلطة، ومنها شوربة الكرنب، التي تعمل على حرق الدهون. وهناك طريقة سهلة لتحضيرها بمقادير بسيطة.

هناك طريقة سهلة وبسيطة لإعداد شوربة الكرنب، التي تساعد على حرق الدهون، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، كما ذكرتها في برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة CBC سفرة.

مقادير شوربة الكرنب:

2 كوب من الكرنب الأبيض، مقطع قطع صغيرة.

كوب من البصل الأخضر، قطع صغيرة جدًا، أقرب إلى المفروم.

كوب من الكرفس الأخضر المفروم.

كوب كرات مفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة من الزيت.

لتر مرقة منزوعة الدسم.

ملح.

فلفل أسود.

شطة بودرة.

كاري حسب الرغبة.

طريقة إعداد شوربة الكرنب:

يمكن تحضير شوربة الكرنب بطريقة سهلة جدًا، إذ يمكن وضع إناء على البوتوجاز، وسكب ملعقة من الزيت، وتركها حتى تسخن جيدًا، ثم إضافة البصل المفروم، وتقليبه حتى يأخذ اللون الأصفر، ثم يتم إضافة الجزر المقطع صغير أو مبشور، واستمري في التقليب حتى تذبل كل المقادير.

تجهيز شوربة الكرنب

وتأتي الخطوة الثانية بإضافة الكرنب المفروم، واعطائه «تشويحة» سريعة، ثم إضافة التوابل وهي البابريكا والملح والفلفل، ويمكن الاستغناء عن أي بهار وإضافة بهارات أخرى، ويراعي التقليب المستمر، وفي خلال 10 دقائق تصبح الشوربة جاهزة، ويمكن سكبها في الأطباق المخصصة للشوربة، وتقديمها وهي ساخنة، إذ يكون مذاقها لذيذ جدًا، وبعض الأشخاص يفضلون إضافة القليل من عصير الليمون إليها.