عروس كفيفة تُخضع العريس والمعازيم لتجربة غريبة: ليس عليك أن تكون مبصرا لتستمتع بالحياة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما، فقدت بصرها وأصيبت بالعمى، وخلال تلك الفترة عانت الكثير من المآسي، بعدما شخص الأطباء إصابتها بحالة وراثية نادرة تسمى «احتقان الصباغ»، لكنها رغم كل هذا دق الحب قلبها، بعد أن تعرفت على شاب وقررا الزواج، وبالفعل وصلت علاقتهما للمحطة الأخيرة، حيث حفل زفافهما، وهنا أقدمت الفتاة على الاحتفال بهذه المناسبة التي انتظرتها بشكل فريد.

قررت «لوسي» الفتاة البريطانية الكفيفة، أن يشاركها زوجها وكل الموجودين في الزفاف، الإحساس بالعمى لدقائق قليلة، حتى يشاركونها إحساسها ولا تبدو وحيدة بينهم، وتم ذلك من خلال وضع عصبات سوداء على أعينهم تحجب الضوء لمدة دقائق، ليشاركوها الألم والفرح بطريقتها الخاصة.

العروس الكفيفة تدعى لوسي إدواردز، وتبلغ من العمر 27 عامًا، وقامت بنشر مقطع فيديو عبر تطبيق «تيك توك» يكشف عن أن عريسها والمعازيم الخاصة بها، جعلتهم يغمضون أعينهم بينما تسير العروسة في الممر لتقابل زوجها، وأوضحت أنها رغبت في أن تجعلهم يعيشون «تجربة عمى مؤقت»، ليعيشوا نفس مشاعرها، خلال حفل زفافها، وذلك بحسب ما نشره موقع «إنسايدر».

عروس كفيفة تطلب من المعازيم قفل أعينهم لدقائق

وبينما تسير في الممر بحفل زفافها، كانت جميع الضيوف حولها أعينهم مغلقة، وكان الهدف الأول للعروسة البريطانية، هو أن تجعلهم يخضعون لنفس التجربة التي تعيشها منذ سنوات، عندما فقدت بصرها في سن السابعة عشرة من عمرها، وفي منتصف الاحتفال، أشارت على المعازيم بأن يبدأوا بعصب أعينهم مع عريسها أثناء سيرها على الممر، وفقا لما ذكرته لـ«إنسايدر»: «كل ما أردته من ذلك، هو أن يعرف الناس أنه ليس عليك أن تكون مبصرا لتستمتع بالحياة أو بالأحداث الصغيرة في الحياة».

كما ذكرت أنها قررت عصب عيون الضيوف، ووافق عريسها على أن يغلق عينيه أيضا، تضامنا معها، خلال دخولهما للحفل، وكتبت تعليقا على الفيديو تقول فيه: «لقد أسعدني رد فعل المعازيم عندما وضعوا نفسهم مكاني، كما كان أبي برفقتي على الممر بينما يضع يده في يد العريس، وهو ما أشعرني بالاطمئنان، ثم أزال الضيوف العصبة، بينما العريس لم يفعل ذلك، ولكنه قرر أن يكمل منتصف الحفل مغمضًا عينيه، وبدأ بلمس فستان الزفاف الخاص بعروسته، ليشعر بنسيجه أثناء كونه في حالة من العمي المؤقت».

كما ذكرت «لوسي»، أنها لم تكن متوقعة أن تسير على الممر، متوجهة نحو عريسها كعروسة كفيفة، وفقا لها: «لطاما شعرت بعدم الارتياح لفكرة أن كل الضيوف والمعازيم، سيتطلعون ويبتسمون لها أثناء دخول عريسها للحفل، ولكنها قررت توثيق تلك اللحظة بطريقة فريدة من نوعها من خلال تجربة العمى المؤقت للحضور.

تفاعل رواد السوشيال ميديا مع «لوسي»

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع، وتفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد المقطع آلاف المشاهدات خلال فترة قصيرة، متمنين للعروس حياة سعيدة وهنيئة مع زوجها في المستقبل.