سامية آدم لاعبة منتخب مصر تدخل التاريخ في 90 ثانية.. «محمد صلاح الكرة النسائية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

90 ثانية فقط، كانت كفيلة لدخول سامية آدم، لاعبة منتخب مصر، المحترفة في صفوف نادي لوستيناو دورنبيرن النمساوي، التاريخ مع الفراعنة، خلال مواجهة جنوب السودان، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

سامية آدم تدخل التاريخ بأسرع هدف مع منتخب مصر

7 سنوات غاب عنها منتخب مصر للكرة النسائية عن بطولة أمم أفريقيا، لكن أحيت النسخة الحالية الآمال في التأهل لكأس الأمم الأفريقية، بعد حجز مقعد في الدور الثاني لتصفيات أفريقيا، بتخطي عقبة جنوب السودان بثمانية أهداف، بواقع رباعية في مباراة الذهاب ومثلها في الإياب.

ورفضت نجمة منتخب مصر، سامية آدم، التي ولدت في مدينة «بالو ألتو» بالولايات المتحدة الأمريكية، أن تمر اللحظة التاريخية لـ«الفراعنة»، دون أن تترك بصمتها، بعدما فتحت أبواب التاريخ بتسجيل أسرع هدف في تاريخ مصر بتصفيات كأس الأمم الأفريقية بعد مرور دقيقة ونصف فقط من انطلاق مباراة الذهاب أمام جنوب السودان.

سامية آدم، صاحبة الجنسية المزدوجة، تعد واحدة من أبرز لاعبات الكرة النسائية المصرية على مدار السنوات الماضية، حيث احترفت في العديد من الأندية الأوروبية، آخرها تجربتها بالدوري النمساوي.

من هي سامية آدم نجمة منتخب مصر للكرة النسائية؟

بدأت سامية آدم، صاحبة الـ28 عاما، رحلتها الاحترافية في الملاعب الأوروبية من بوابة نادي جالاتا سراي التركي، وتألقت بين صفوفه وسجلت 5 أهداف بقميصه، كما أصبحت أول لاعبة في تاريخ مصر تحترف في الدوري الإيطالي بعد انتقالها إلى نادي نابولي عام 2022.

ويضم منتخب مصر للكرة النسائية الذي يقوده فنيا محمد كمال، العديد من اللاعبات المحترفات في الدوريات الأوروبية والعربية، على رأسهن سامية آدم وسارة عصام، فضلا عن منة طارق، المحترفة في الدوري السعودي للسيدات.