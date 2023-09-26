6 معلومات عن لورا عماد طليقة شريف منير.. أم لابنتين ودخلت التمثيل بالصدفة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اهتمام كبير لقاه انفصال الفنان شريف منير عن زوجته، إذ أصاب عديد من متابعيهما عبر منصات التواصل الاجتماعي بالصدمة، خاصة أن زواجهما استمر لأعوام طويلة، بعد قصة حب كبيرة وحياة زوجية غلب عليها الهدوء التام بعيدًا عن الأضواء، أنجبا خلالها ابنتيهما «فريدة» و«كاميليا»، لذا نقدم 6 معلومات عن لورا عماد طليقة شريف منير.

6 معلومات عن لورا عماد طليقة شريف منير

نستعرض 6 معلومات عن لورا عماد طليقة شريف منير، بعد تداول أنباء انفصالهما خلال الساعات الماضية.

- أحد أبرز الوجوه الفنية التي لمعت في أواخر القرن الماضي.

- من مواليد يناير عام 1972.

بداية دخول لورا عماد التمثيل

- عملت في بداية مشوراها كموديل للإعلانات، إذ أنها لم تكن تطمح لدخول عالم للتمثيل، إلى أن جاءت الصدفة على يد الفنان طارق التلمساني، الذي كان يعمل حينها مدير تصوير لأحد الإعلانات، فاكتشف أن أدائها مناسب للتمثيل، وقرر تقديمها للمنتج الراحل سامي العدل، للمشاركة ببطولة فيلم «البطل» أمام النجم الراحل أحمد زكي، عام 1998.

- توالت مشاركاتها في الأعمال الفنية بعد هذا العمل، لعل أبرزها، أفلام «سوق المتعة» و«أرض الخوف» و«لو كان ده حلم»، فيما شاركت بالتمثيل في مسلسلات «الرجل الآخر» و«نصيبي وقسمتك» و«السيد هيصة».

- خلال سنوات زواجها من شريف منير، أنجبت ابنتيهما «كاميليا» و«فريدة».

- ابتعدت عن الأضواء لفترة طويلة، ومن ثم عادت بمشاركتها في حكاية «وأنسى روحي وياك» ضمن حلقات مسلسل «نصيبي وقسمتك».