احذر.. قائمة أطعمة تحفز تطور السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - تحفز الأطعمة المقلية والحارة والمدخنة تطور السرطان، وفقا للدكتور مارك جادزايان جراح وأخصائي أورام المسالك البولية.

ويشير الأخصائي إلى أن ازدياد نسبة الأطعمة الدهنية والحارة والمدخنة في النظام الغذائي هو أحد الأسباب الرئيسية لتطور الأمراض الخبيثة، مثل سرطان الكلى. وبالإضافة إلى ذلك تؤثر هذه الأطعمة سلبا في عمل الدماغ، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية.

ويؤكد الدكتور أن البطاطس المقلية الدهنية، يمكن أن تسبب انسداد الشرايين، وتضعف وظائف الدماغ، وحتى تؤدي إلى مرض ألزهايمر.

ويضيف "من أجل تقليل التأثير السلبي لهذه الأطعمة يجب تناول معها كمية جيدة من الخضروات ذات اللون الأحمر- الأرجواني".

ويقول موضحا: "لأن مضادات الأكسدة الموجودة فيها تحيد تأثير الجذور الحرة".