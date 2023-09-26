أطعمة غير شهيرة تساعد على خفض مستويات السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

داء السكري من الأمراض المزمنة التي تؤثر على طريقة معالجة الجسم للسكر.

وقد يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى مضاعفات خطيرة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والعمى.

هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم. ومع ذلك، قد لا تكون جميع هذه الأطعمة شهيرة أو معروفة.

إليكم أبرز الأطعمة الطبيعية التي تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، وفقا لما جاء بموقع "onegreenplanet".

اللوز والكاجو

اللوز من أنواع المكسرات التي تحتوي على كميات عالية من الماغنسيوم، ويأتي في المرتبة الثانية الكاجو، كما أنهما غنيان بالكروم والذي يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

الخضروات الورقية

الخضروات الورقية مصدر جيد الماغنسيوم، وأبرزها اللفت والسبانخ، وأيضا الجرجير والكرنب، والتي تحافظ على مستويات السكر في الدم.

الكاكاو

الكاكاو من أكثر المصادر الغنية بالماغنسيوم، كما أنه مصدر جيد يمد الجسم بالحديد والبروتين الذي يفيد نسبة السكر في الدم.

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