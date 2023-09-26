منال الصيفي تكشف معاناة أشرف مصيلحي مع المرض: لغبط في الكلام وخبينا عليه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حزن وأسى سيطر على قلوب عائلته، بعد الوصول لمحطة النهاية من رحلة عامرة قدم خلالها أدوارًا مؤثرة في الحياة والتمثيل، إذ منذ أن بدأ تحقيق حلمه في عالم الفن، وتدرج في عدة مناصب على الصعيد المهني، وتزوج وأنجب ليكون على الصعيد الشخصي عائلة صغيرة يحاوطها بحبه، إذ كانت للعائلة المكانة الأولى في قلب الفنان أشرف مصيلحي، خاصةً زوجته المخرجة منال الصيفي التي تتحدث عنه في جميع المحافل بكل الحب والتأثر، خاصة أثناء التطرق لقصة زواجهما التي دائمًا ما تفرض نفسها على الحديث.

اكتشاف مرض أشرف مصيلحي

نشأت بين أشرف مصيلحي، ومنال الصيفي، قصة حب قوية تكللت بالزواج، ليحققا سويا نجاحًا كبيرًا على مستوى الحياة الشخصية والفن، إذ تحدثت قبل ساعات، خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة «ON»، عن رحلة مرضة، قائلة: «عمره ما تعب، لكن أيام كورونا صدع ورجع مرة، بعد كده وإحنا بنصور (جمال الحريم) لغبط في الكلام ومكانش عارف يحفظ، لو مثلًا هيقول صباح الخير هنخرج إمتى، يقول هو إحنا رايحين فين، مكانش عارف يقول الكلام ورايا، لدرجة صورنا الدور كلمة كلمة».

دومًا ما كان يرفض الذهاب إلى الطبيب، لكنها أصرت لأعراض الإعياء الشديدة التي ظهرت عليه، وبالفعل أقاموا الفحوصات: «الدكتور طلب الأشعة وطلعت نتيجتها، كلمني قالي اركني لو أنتِي سايقة، فيه ورم أو نزيف أو جلطة، وخدت قرار إني مش هقوله، لأنه بيخاف على نفسه جدًا»، ليقررا إجراء عملية، وبدأت تهيئته لتناول العلاج، وكان مؤمن بكلماتها، حتى تفاجأت بأنه مصاب بالسرطان من الدرجة الرابعة «أشرس أنواعه».

وفاة والدة أشرف مصيلحي.. القشة التي قسمته

«عمل عملية ودبحنا عجل وفرقناه، وبدأ يتعالج وكان كويس جدًا، والدنيا تمام لحد مع والدته اتوفيت، رجع المرض بشراسة فتكت به، لكن مكانش يعرف، حتى الدوا كنا بنقوله إن الدوا فيتامين للرجل، والدكاترة كانوا بيشجعوني وبيداروا المرض معايا، حقيقي كان بيخاف علينا جدًا»، بحسب زوجة أشرف مصيلحي.

أخر لحظات في حياة أشرف مصيلحي

قالت منال الصيفي، إن أشرف مصيلحي، في آخر أيامه كان يشعر بكل شيء من حوله، لكنه لم ينطق بأي كلمة: «كل حاجة حواليه شغالة، وحاسس لكن مش بيتكلم، وعملنا في البيت غرفة رعاية بدكاترة، آخر كلام بينا كان دايمًا دلع وحنية وحب، وكنا عاملين أننا في شراكة، بأننا بنخلي بالنا من ولادنا نأكلهم ونشربهم ونفسحهم، عشان الوقت ده يتحملوا مسئولية، وإحنا مش موجودين».

حديث أشرف مصيلحي عن زوجته

تحدث أشرف مصيلحي عن منال الصيفي، قبل فترة من وفاته، خلال استضافته في برنامج «ستديو وان» على قناة «نايل لايف»، قائلا: «مخرجة كبيرة حقيقي بتجسد الأدوار وبتهتم بالحدوتة والفيلم، ودايمًا بتشتغل وبتتحدى بالناس، وأول فيلم مثلناه سوا (الحياة منتهى اللذه)، كانت بتدور أحداثه عن القضايا النفسية والاجتماعية في المجتمع».

معلومات عن زوجة أشرف مصيلحي

نستعرض معلومات عن المخرجة منال الصيفي زوجة الراحل أشرف مصيلحي:

- درست الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- بدأت مشوارها الفني بالفيلم الشبابي «الحياة منتهى اللذة» عام 2005.

- ابنة المخرج الراحل حسن الصيفي والممثلة المعتزلة زهرة العلا.

- أبرز أعمالها الفنية مسلسل «نونه المأذونة» عام 2011.

- في عام 2012 أخرجت مسلسليّ «الهلالي سلالم» و«رسايل».

- استخدمت السينما كوسيلة للتعبير عن القضايا المهمة التي تواجه المجتمع المصري، مثل الحقوق النسائية.