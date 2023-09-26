تصغره بـ14 عاما ولم يقاوم جمالها.. من هي زوجة الظاهرة رونالدو الثالثة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حفل رومانسي بجزيرة إيبيزا الإسبانية، أتم الأسطورة البرازيلية رونالدو، زفافه على عارضة الأزياء سيلينا لوكس، بعد ارتباط دام 8 سنوات.

لم يمر أكثر من 8 أشهر، على إعلان الثنائي خطبتهما بشكل رسمي، حتى تزوج رونالدو من صديقته التي ارتبط بها عام 2015، مسجلا زيجته الثالثة في عمر 47 عاما، فمن هي زوجة الظاهرة البرازيلية الجديدة؟.

من هي زوجة الظاهرة رونالدو الثالثة؟

سيلينا لوكس، عارضة أزياء برازيلية من مواليد 1990، وتصغر نجم الكرة البرازيلية السابق بـ14 عاما، ظهرت في عروض الأزياء الكبرى على مستوى العالم، كما تظهر بانتظام في أسبوع الموضة الشهير في باريس.

تصدرت زوجة رونالدو أغلفة مجلات الموضة الكبرى على مدار السنوات الماضية، كما تملك علامة تجارية مسجلة باسمها للعناية بالشعر.

زفاف رونالدو وسيلينا لوكس بعد ارتباط 8 سنوات

أعلن الثنائي رونالدو وسيلينا، ارتباطهما في عام 2015، بعد زيجتان لأسطورة منتخب السامبا، لم يكتب لهم النجاح، حيث تزوج للمرة الأولى عام 1999 من ميلين دومينيجيز، قبل أن ينفصلا عام 2003.

بعد ذلك التقى مهاجم برشلونة السابق بالعارضة البرازيلية دانييلا سيكاريلي، ليعلن زواجه منها في حفل ضخم عام 2005، قبل أن ينفصلا بعد 3 أشهر فقط من إتمام الزفاف.

بعد ذلك ارتبط الظاهرة رونالدو بماريا بياتريس أنتوني لمدة 4 سنوات، تحديدا منذ عام 2008 حتى عام 2012.

«لم يستطع مقاومة جمالها»، هكذا وصف تقرير «دايلي ميل» البريطانية بداية علاقة رونالدو بـ«سيلينا لوكس»، مؤكدة أنه رغم مروره بعلاقات غير ناجحة، إلا أن الأخيرة استطاعت أن تخطف قلب الظاهرة البرازيلية، ليشكلا ثنائيا رائعا على مدار السنوات الماضية، قبل أن يتمما زفافهما خلال الساعات الماضية.