يعشقها كثيرون.. نوع من حلوى المولد الإفراط في تناوله يضر بصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الحمصية من الحلوى المرتبطة بالمولد النبوي الشريف، وعلى الرغم من أنها لذيذة ويعشقها كثيرون، فإن الإفراط في تناولها قد يضر بصحتك.

فيما يلي نرصد لكم فوائد وأضرار الإفراط في تناول الحمصية، وفق ما ذكرت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365".

الفوائد:

- الحمصية غنية بالبروتين والألياف وفيتامين سي والحديد والبوتاسيوم والزنك والفوسفور والمغنيسيوم.

- تساعد على تكوين الجينات والبروتين بالجسم، وذلك بفضل احتوائها على الزنك.

- تحتوي على الفوسفور الذي يدخل في تكوين العظام والأسنان.

- غنية بالمغنيسيوم الذي يدخل في عملية صنع البروتينات والعظام والمحافظة على استقرار نسبة السكر في الدم.

- تقلل من مستوى الكوليسترول الضار، نظرا لاحتوائها على الألياف.

- تساهم في فقدان الوزن، لأنها تعطي المعدة إحساساً بالامتلاء والشبع، وبالتالي تقليل الشهية، ومن ثم خفض الوزن.

- الحماية من أمراض القلب وتقليل خطر الإصابة بالأورام السرطانية، وذلك بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة.

أضرار الإفراط:

ارتفاع نسبة السكر في الدم.

انتفاخ البطن.

كثرة الغازات.

الكمية المحددة:

قطعة صغيرة نحو 20 جراما بعد ساعة كاملة من تناول الوجبة الأساسية.

الفئات الممنوعون من تناولها:

مرضى السكري.

مرضى أنيميا الفول.

أصحاب تسوس الأسنان.

مصابين حساسية الأكل.

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي.

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