علامات تنذرك بالإصابة بنزيف داخلي.. كيف تكشفها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

النزيف الداخلي الذي بإمكانه إصابة المعدة أو المخ أو الرئتين، من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، ويحدث عادة نتيجة تعرض الإنسان إلى حادثة تصادم كبيرة أو ارتفاع ضغط الدم بشكل فائق الخطورة مما يؤدي لتمزق في الوعاء الدموي، كما يمكن أيضا لبعض الأمراض أن تتسبب في حدوث النزيف الداخلي.

وإليكم أبرز الأعراض التي تنذر بالإصابة بنزيف داخلي في الجسم، وفقا لما جاء بموقع "verywellhealth".

ألم شديد في أجزاء الجسم

يعد الألم الشديد من أبرز الأعراض الشائعة للنزيف الداخلي، فالنزيف الدموي يؤدي لتهيج الأنسجة في بعض أجزاء الجسم حسب منطقة النزيف.

الشعور بالدوار

يمكن أن يتسبب النزيف الداخلي في فقدان دم بكميات كبيرة وبشكل سريع، مما قد يؤدي لدوار شديد أو دوخة، وفي حالة كان فقدان الدم بشكل تدريجي وليس سريع، يحدث الدوار عند محاولة الوقوف فقط، وحينها ينخفض ضغط الدم بشكل كبير.

تنميل الأطراف

يمكن لفقدان كميات من الدم التسبب في ضغط الجسم على الأوعية الدموية في الأطراف لإعادة توجيه الدم إلى الأعضاء مرة أخرى، وحينها يمكن الشعور بالتنميل أو الوخز في اليدين أو القدمين.

ضيق التنفس

قد يكون ضيق التنفس من أعراض النزيف الداخلي بالجسم، لما يتسبب به من فقدان دم فيصبح هناك عدد أقل من خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى الأنسجة، فيسبب صعوبة في التنفس.

الغثيان والقيء

هناك بعض الأشخاص يتعرضوا للقئ المفاجئ أو الغثيان نتيجة لشعورهم بالألم الشديد، وأيضا يمكن لنزيف الدم أن يحدث غثيان وقئ للإنسان، عندما يكون النزيف في الجهاز الهضمي.

اقرأ أيضا:

3 أبراج ستجد "الحب الحقيقي" في شهر أكتوبر 2023

"الغضب يؤذي الكبد".. كيف تؤثر العواطف على أعضاء الجسم؟

عبر فمه.. رجل هندي يثير الجدل بإطعام تمساح بطريقة خطر للغاية

لـ الشمندر فوائد مذهلة لصحتك الجنسية والقلب

بعد بتر أطراف سيدة.. طبيبة تحذر من بكتيريا قاتلة تنتقل عبر السمك البلطي النيئ