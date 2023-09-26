لمدة 30 دقيقة.. عطل في لعبة ملاهي يترك ركابها معلقين رأسا على عقب "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تُرك عدد من زوار متنزه في كندا معلقين رأسًا على عقب لمدة 30 دقيقة تقريبًا بعد تعطل لعبة ملاهي.

ووفقا لموقع indiatoday، وقع الحادث في متنزه ووندرلاند الترفيهي في فوجان بكندا الساعة.

وفي بيان، قال مسؤولو مدينة الملاهي إن لعبة لمبرجاك "انقلبت مع وجود أشخاص على متنها"، فيما تدخل موظفو الصيانة وتم إيقاف اللعبة.

وأبلغ شخصان عن ألم في الصدر، وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة في مكان الحادث.

كان سبنسر باركهاوس، 11 عاما، وشقيقته ماكنزي 15 عاما، من بين الركاب الذين علقوا في وضع لا يحسدون عليه.

وقالا إنه عندما توقفت الرحلة لأول مرة، افترضا أن ذلك كان جزءا من اللعبة، لكنهما أدركا أن هناك خطأ ما عندما تواجدت سيارات الإسعاف تحتهم.

وقال سبنسر باركهاوس: "كنت أشعر فقط - متى سنهبط؟ هل سنهبط يومًا ما؟".

وروى سبنسر خوفه وترقبه، متسائلا متى سيتم نزولهما من اللعبة، كانت هذه هي المرة الأولى له في مثل هذه المغامرة، وقد أصابته هذه التجربة بصدمة نفسية.

ووصف مشهد الذعر، حتى أن أحدهم تقيأ بسبب التوتر، وحتى بعد انتهاء المغامرة، لم يتمكنوا من النزول على الفور، وأوضح سبنسر: "كان لا يزال يتعين على الرحلة أن تنتهي، لذلك استمرت الرحلة وكنا جميعًا نقول: لا، من فضلك، لا أريد أن أتعثر مرة أخرى".

اقرأ أيضا:

3 أبراج ستجد "الحب الحقيقي" في شهر أكتوبر 2023

"الغضب يؤذي الكبد".. كيف تؤثر العواطف على أعضاء الجسم؟

عبر فمه.. رجل هندي يثير الجدل بإطعام تمساح بطريقة خطر للغاية

لـ الشمندر فوائد مذهلة لصحتك الجنسية والقلب

بعد بتر أطراف سيدة.. طبيبة تحذر من بكتيريا قاتلة تنتقل عبر السمك البلطي النيئ