طلاق شريف منير يثير جدلا في الوسط الفني.. ماذا قالت عنها ابنته أسما؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال نبأ طلاق شريف منير وزوجته الفنانة لورا عماد يثير اهتمام الكثير من متابعيهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ارتباطهما لسنوات طويلة، أنجبا خلالها ابنتيهما «كاميليا» و«فريدة»، إلى جانب العلاقة القوية التي جمعت بين زوجة شريف منير وابنته «أسما».

قبل طلاق شريف منير كيف كانت علاقة ابنته بـ «لورا عماد»

بعيدا عن الصورة الشائعة في بعض الأحيان عن العلاقة السيئة بين الأبناء وزوجات الأب، وقبل طلاق شريف منير وزوجته لورا عماد، جمعت علاقة صداقة قوية بينها وبين ابنته أسما، وهو ما حرصت الأخيرة على التعبير عنه في وقت سابق.

وقبل نحو عامين، وجهت أسما شريف منير رسالة حب مؤثرة للفنانة لورا عماد، عبرت خلالها عن امتنانها الشديد ودعمها الدائم لها، وكتب عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «الست الجميلة اللي في الصورة دي هي لورا مرات أبويا، إيه ده هو في مرات أب حلوة كدا؟، فين الحوافر والعيون الشريرة مش مرات أب؟، يبقى أكيد لازم تكون شريرة وبتعذب ولادة وبتشغلنا في البيت».

واستطردت أسما شريف منير في رسالتها لـ لورا عماد: «الحقيقة إن الست دي من أطيب وأجمل وأجدع الستات اللي في الدنيا، عمرنا ما اتخانقنا، يمكن اختلفنا مرة بس عمرها ما اتعدت على حقوقنا، ولا التزامات أبونا لينا، أم إخواتي أو بناتي عشان هما صغانين».

وتابعت: «هي عيلتي وحبيبتي لما بزعل مع أبويا بتقف جمبي حتى لو هيتخانق معاها، أنا وهي أصلا شخصيتنا قريبة من بعض بتفهمني وبتحس بيا، أنا عمري ما اتكلمت عنها عشان هي بعدت عن الأضواء من زمان، بس حبيت إني لازم أقولها إني بحبها وبحترمها وأديها حقها، وعشان أقول لأي ست لو انتي مرات أب لأولاد لازم تتقي ربنا فيهم، صاحبيهم وحبيهم كأنهم ولادك، وربنا هيجازيكي كل خير وجوزك هيشيلك فوق راسه».

معلومات عن لورا عماد

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة لورا عماد، طليقة الفنان شريف منير.

- من مواليد يناير عام 1972.

- قبل دخولها عالم التمثيل، عملت لورا عماد كموديل إعلانات.

- دخلت عالم التمثيل عن طريق الصدفة.

- جاء أول ظهور لها على الشاشة من خلال مشاركتها في فيلم «البطل»، بالمشاركة مع الفنان الراحل أحمد زكي ومصطفى قمر.

- كما شاركت لورا عماد في مسلسل «الرجل الآخر» أمام الفنانة ميرفت أمين عام 1999.

- ابتعدت لورا عماد عن الفن لسنوات طويلة ثم عادت إليه من جديد في العام 2021، بمشاركتها في حكاية «وأنسى روحي وياك» من مسلسل «نصيبي وقسمتك».