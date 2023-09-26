طبيب يكشف طريقة تحارب ارتفاع السكر أثناء تناول الخبز والنشويات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور مجدي الشيخ استشاري الباطنة والغدد الصماء في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بمنصة "تيك توك"، أن تجميد الخبز والأرز وإعادة تسخينه مرة أخرى أفضل لمرضى السكري ومقاومة الأنسولين.

وقال الشيخ: "لو عندك سكر أو مقاومة أنسولين وبتحب تأكل النشويات مثل الأرز والمكرونة والبطاطس والخبز ومش قادر تستغني عنهم، فيمكن أن تناولهم دون أن تصاب بارتفاع حاد في السكر".

تابع: "وفقا دراسة أمريكية فإن تناول مرضى السكري ومصابين مقاومة الأنسولين الأرز بعد طبخه وتجميده في الفريزر يحسن من حالتهم، وذلك لأن الأرز والمكرونة والنشويات يوجد فيها نشا يتكسر".

وأضاف استشاري الباطنة: " أن المعدل الجلايسيمي هو معدل ارتفاع سكر الدم، بمعنى أن السكر لو كان 100 وتناولت خبز قد يصل إلى 180، ولكن إذا تناولت تمرتين وكان مستوى السكر لديك 100 قد يصل إلى 120.

وأوضح: "لكي تقلل المؤشر الجلايسيمي والسعرات الحرارية في الخبز، يمكن تحميصه باللون الذهبي، وهذا يحوله إلى ألياف ويقلل السعرات الحرارية ومؤشره الجلايسيمي، وبالتالي تقل السعرات الحرارية ومقاومة الأنسولين".

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