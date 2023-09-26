فوز إمرأة "بيضاء" بلقب ملكة جمال زيمبابوي يثير جدلا.. ومعلقون: دعوة للعنصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

أثار فوز فتاة زيمبابوية بمسابقة ملكة جمال زيمباوبوي الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروها لا تمثل غالبية سكان الدولة، لما تملكه من بشرة بيضاء ومواصفات خاصة لا توجد لدى غالبية السكان الأصليون.

وحصدت برووك جاكسون البالغة من العمر 21 عاما، لقب ملكة جمال زيمبابوي، وذلك يعني أنها ستمثل الدولة في مسابقة ملكة جمال الكون المقبلة، وفقا لما نشره موقع "odditycentral".

وتداول رواد موقع "تويتر" صور الفتاة الفائزة معلقين عدة تعليقات تشير إلى غضبهم من الحدث ووصفه بالعنصرية، حيث كانت برووك هي المتسابقة الوحيدة البيضاء من بين 25 متسابقة من صاحبات البشرة الداكنة، وأصبحت هي الفائزة، قائلين: "كل هؤلاء النساء الجميلات ذوات البشرة الداكنة، وأنت تخبرني أن المرأة الأوروبية فازت في مسابقة للسود؟"، "لست موافق على ما يحدث إطلاقا، وأطالب السود بأن يحبوا أنفسهم ويتقدموا لتمثيل بلدهم بدلا من إرسال فتاة بيضاء".

وجدير بالذكر، أن برووك ليست الفتاة البيضاء الأولى التي تفوز بمسابقة ملكة جمال أفريقية وطنية، فسبقتها ملكة جمال جنوب أفريقيا ديمي لي نيل بيترز.

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