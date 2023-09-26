ضمن أهم 100 قائدة نسائية ملهمة.. ندى الجزار أم مثالية ورائدة تدريب عالمية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حملت على عاتقها المساعدة في كل ما يهم المرأة والشباب من مشروعات تمكين، تساهم في عيش حياة أفضل، لذا كان تكريمها الأخير ضمن أفضل 100 قائدة نسائية ملهمة في المنتدى العالمي «White Page Leadership Conclave» مستحقا على كل نشاطاتها، فهي الأم التي عبرت عن حاجات النساء وساعدتهن في اختبارات التوظيف.. ندى الجزار، مصرية تعمل مدربا معتمدا في البرمجة اللغوية العصبية، أسست شركة تقدم خدمات استشارية وتدريبية في 4 مجالات: تمكين المؤسسات، والمرأة، والشباب.

لم يكن تكريم ندى الجزار، محل صدفة، بل اختارتها لجنة تحكيم دولية من بين قائمة تضم نحو 1000 شخص من مختلف دول العالم من المديرين التنفيذيين العالميين، والمديرين الإداريين، ورجال الأعمال، والمؤسسين وقادة الأعمال من الفئات الملهمة والصاعدة، لتكلل جهودها بالتكريم: «أنا اشتغلت على نفسي كتير لحد ما تم اختياري ضمن أكثر من 100 شخصية ملهمة حول العالم».

تكريم ندى الجزار ضمن 100 سيدة رائدة في آسا

مئات السيدات في مختلف المجالات جمعتهم قاعة واحدة داخل المنتدى العالمي «White Page Leadership Conclave»، بينهن ندى الجزار، التي دعمت المرأة خلال السنوات الأخيرة بكل قوة، ففور تخرجها في إدارة الأعمال ودراسة الماجستير التنفيذي في الإدارة الدولية، عملت في مجال تمكين المرأة والشباب والمؤسسات، وتمكنت من إنشاء برنامج ‏‎لتطوير الذات في 2018، والذي كان انطلاقتها الحقيقة وفق حديثها لـ«هُن»: «حاولت اجتهد رغم وجود طفلتين، والحمدلله الكل كان بيشجعني».

إعلان فوز ندى الجزار، جاء بمثابة مفاجأة، جعلها تشعر بالفخر كونها المصرية الوحيدة التي حصلت على جائزة أفضل 100 قائدة نسائية في آسيا لعام 2023: «أخدت درعاً وشهادة وفخورة بتمثيل بلدي، والجائزة عن رحلة عملت فيها على تطوير المهارات الشخصية والفنية مثل الذكاء العاطفي، القيادة، التفكير الإيجابي، مهارات التواصل الفعال وغيرها من البرامج التدريبية».

درع وشهادة غالية عليها

كان الدرع والشهادة التي حصلت عليهما ندى الجزار، تكريمًا لمبادراتها في تقديم الاستشارات في مجال تطوير القيادات النسائية الشابة من خلال البرامج التدريبية، في رحلة عملت فيها على تطوير المهارات الشخصية والفنية.